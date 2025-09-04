Ajker Patrika
> সারা দেশ

গাজীপুরে মুদিখানা মার্কেটে আগুন, ৫ ইউনিটের সোয়া ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুর প্রতিনিধি
চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শাপলা ম্যানসনের পেছনে আব্দুস সুবহানের কাঁচাবাজার ও মার্কেটে (মুদিখানা মার্কেট) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শাপলা ম্যানসনের পেছনে আব্দুস সুবহানের কাঁচাবাজার ও মার্কেটে (মুদিখানা মার্কেট) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে মুদিখানা মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে সোয়া ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানাধীন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শাপলা ম্যানসনের পেছনে আব্দুস সুবহানের কাঁচাবাজার ও মার্কেটে (মুদিখানা মার্কেট) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রথমে একটি দোকানে আগুন লাগলেও মুহূর্তেই আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে মার্কেটের বিভিন্ন দোকানের সমস্ত মালামাল পুড়ে গেছে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ মামুন জানান, সকালে খবর পেয়ে প্রথমে ভোগড়া মডার্ন ফায়ার সার্ভিস থেকে তিনটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় পরে জয়দেবপুর থেকে আরও দুই ইউনিটসহ মোট পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

তিনি আরও জানান, ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৭টা ২০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তদন্ত সাপেক্ষে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরমার্কেটফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত