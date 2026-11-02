ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ, ৪ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ, ৪ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক
ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে আজ সোমবার সকাল থেকেই গাজীপুরের কালিয়াকৈরের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। প্রায় চার ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে ধাওয়া দিয়ে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে দুপুর ১২টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
সকাল ৮টা থেকে শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে মহাসড়কের আশপাশের কয়েকটি এলাকাতেও অবরোধ তৈরি করে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শ্রমিকেরা সকাল থেকেই ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। ঝুট কাপড়, বাঁশ ও কাঠ জড়ো করে মহাসড়কে আগুন ধরিয়ে দেন তাঁরা। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
শিল্প পুলিশ, গাজীপুর জেলা পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়েন।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, ‘সোমবার সকাল ৮টার দিকে একদল শ্রমিক ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় অবস্থান নেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। শিল্প পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যান চলাচল স্বাভাবিক করতে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ শুরু করে।’
মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন আরও বলেন, ‘বেলা ১২টার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে ধাওয়া দিয়ে মহাসড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।’