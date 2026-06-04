Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে অটোরিকশাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৪ জুন ২০২৬, ১৬: ২৭
গাজীপুরে অটোরিকশাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ২
দুর্ঘটনাকবলিত বাস-অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া বাইপাস এলাকায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার কয়রা এলাকার হামেদ প্রমাণিকের ছেলে সুজন (৩৮)। তবে অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ জানায়, ভোগড়া বাইপাস এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে একটি বাস অটোরিকশার পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি মহাসড়কে দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা দুই যাত্রী গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন-অর রশিদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

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