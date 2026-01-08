Ajker Patrika

গাজীপুরে মোটরসাইকেল কেনাবেচার ছলে এনসিপি কর্মীকে গুলি, অল্পের জন্য রক্ষা

গাজীপুর প্রতিনিধি
এনসিপি কর্মী মো. হাবিব চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ক্রয়ের কথা বলে ডেকে নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মী মো. হাবিব চৌধুরীকে (২৫) লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে হামলাকারীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর জুগিতলা এলাকায়।

ভুক্তভোগী এনসিপির কর্মী মো. হাবিব চৌধুরী নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার ব্রাহ্মণ বাউগা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ফটিক চান ও রুকসানা দম্পতির সন্তান। বর্তমানে তিনি গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানাধীন মুগর খাল এলাকায় বসবাস করছেন। তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একজন সক্রিয় কর্মী এবং এনসিপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

ভুক্তভোগী হাবিব চৌধুরী জানান, তিনি তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেলটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। পরে তারা বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জুগিতলা এলাকায় মোটরসাইকেলটি দেখতে আসে। সেখানে মোটরসাইকেলটি পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখার জন্য মোটরসাইকেলে চড়ে স্টার্ট দেয়। কিন্তু পরে তারা দ্রুত গতিতে মোটারসাইকেল চালিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। তিনিও তাদের ধরার জন্য পেছনে দৌড় দেন। এ সময় একজন মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিল এবং অপরজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলি তাঁর শরীরে লাগেনি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে। তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। এরপর তারা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাজীপুর-২ আসনের এনসিপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট আলী নাছের খান বলেন, ‘আমাদের একজন কর্মী ও জুলাই যোদ্ধা হাবিব চৌধুরীকে মোটরসাইকেল ক্রেতা সেজে পরিকল্পিতভাবে ট্র্যাপে ফেলে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘যারা জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল, তারা কেউ আজ নিরাপদ নয়। আমরা প্রশাসনকে ১২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিচ্ছি, এ সময়ের মধ্যে এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।’

এ বিষয়ে গাজীপুর মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) মো. তাহেরুল হক চৌহান বলেন, ‘ঘটনার পরপরই পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, মোটরসাইকেল কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ঘটনায় জড়িত দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছি।’

