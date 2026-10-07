Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

স্বামীকে দাফনের এক ঘণ্টা পরই স্ত্রীর মৃত্যু

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
স্বামীকে দাফনের এক ঘণ্টা পরই স্ত্রীর মৃত্যু

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে স্বামীকে দাফনের এক ঘণ্টা পরই মারা গেছেন তাঁর স্ত্রী। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে স্বামী মো. আবদুল জলিল মিয়ার (৭০) দাফন সম্পন্ন হওয়ার এক ঘণ্টা পর বিকেল ৫টার দিকে তাঁর স্ত্রী মোছা. আমিনা বেগম (৬০) মারা যান। একই দিনে অল্প সময়ের ব্যবধানে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের সাহাবাজ গ্রামের মতিন বাজার এলাকায় এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।

সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জহুরুল ইসলাম বুধবার (৭ অক্টোবর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে আবদুল জলিল মিয়ার দাফন সম্পন্ন হয়। এর ঠিক এক ঘণ্টা পর বিকেল ৫টার দিকে তাঁর স্ত্রী আমিনা বেগম মারা যান।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২২ সেপ্টেম্বর প্রথমে স্ট্রোক করেন আমিনা বেগম। এর প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর একই কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর স্বামী আবদুল জলিল মিয়া। চিকিৎসা শেষে দুজনই বাড়িতে ছিলেন।

৫ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২টার দিকে আবদুল জলিল মিয়া মারা যান। পরদিন মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হয়। দাফন শেষে বাড়িতে ফেরার এক ঘণ্টা পর বিকেল ৫টার দিকে মারা যান আমিনা বেগম। পরে বাদ মাগরিব তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম বলেন, একই দিনে অল্প সময়ের ব্যবধানে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁদের মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোক নেমে এসেছে।

মৃত দম্পতির ছেলে আলম মিয়া বলেন, তাঁর বাবা-মায়ের মধ্যে অনেক মিল-মহব্বত ছিল। দুজনই একই সময়ে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। বাবার দাফন শেষ করে বাড়িতে ফেরার কিছুক্ষণ পরই মায়েরও মৃত্যু হয়। একদিনে বাবা-মা দুজনকে হারিয়ে তাঁরা শোকাহত।

বিষয়:

গাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগ
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