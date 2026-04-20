গাইবান্ধায় প্রবেশপত্র না পেয়ে পরীক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

রাত পোহালেই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। কিন্তু এখন পর্যন্ত গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে প্রবেশপত্র না পেয়ে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করেছেন পরিক্ষার্থীরা। এতে মহাসড়কের দুই পাশ্বে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে।
জানা গেছে, উপজেলার গৃধারীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০ জন পরীক্ষার্থী সকাল থেকে বিদ্যালয়ে ঘুরে এখন পর্যন্ত প্রবেশপত্র পায়নি। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ প্রবেশপত্র চাইলে প্রধান শিক্ষক নানা টালবাহনা করে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হলে তারা বিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে।
আজ রাত সাড়ে আটটা থেকে অবরোধ শুরু হলে রাত সাড়ে নয়টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসে প্রবেশপত্র দেওয়ার আশ্বাস দিলে পরীক্ষার্থী অবরোধ তুলে নিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
