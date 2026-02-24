গাইবান্ধায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে একটি কাভার্ড ভ্যানের চাপায় অটোরিকশা দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও অন্তত চার যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে গাইবান্ধা-সাদুল্লাপুর সড়কের মন্দুয়ার শাহানা ফিলিং স্টেশনসংলগ্ল স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন সাদুল্লাপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের তরফ বাজিত গ্রামের বেলাল হোসেনের ছেলে অটোরিকশাচালক আল আমিন মিয়া (৩০) ও গাইবান্ধা শহরের পুর্বপাড়ার নারায়ণ চন্দ্রের ছেলে অটোরিকশার যাত্রী গৌতম চন্দ্র (৬০)। তবে আহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।
স্থানীয়রা জানায়, আজ দুপুরে দিকে সাদুল্লাপুর উপজেলা শহর থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান গাইবান্ধার শহরে দিকে যাচ্ছিল। সাদুল্লাপুর সড়কের মন্দুয়ার শাহানা ফিলিং স্টেশন এলাকায় পৌঁছায়। এরই মধ্যে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে সাইট দিতে গিয়ে অপর একটি অটোরিকশাকে কাভার্ড ভ্যানটি চাপা দেয়। এতে অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় আরও চার যাত্রী আহত হন।
সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এ ঘটনায় আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
