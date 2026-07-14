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রাজশাহী

২৫ ঘণ্টা পর রাজশাহী থেকে বাস চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ২২: ৫৮
২৫ ঘণ্টা পর রাজশাহী থেকে বাস চলাচল শুরু
ছবি: আজকের পত্রিকা

জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজশাহী থেকে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ৮টা থেকে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

শ্রমিক নেতাদের ভাষ্য, নির্বাচন নিয়ে গতকাল বিকেলে তাঁরা জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে বেশির ভাগ শ্রমিক সাধারণ সভা করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের দাবি জানান। তবে জেলা প্রশাসক তা নাকচ করে নিজেই নির্বাচনী কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। ওই প্রস্তাবে রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম হেলালকে রাখার কথাও বলা হয়।

শ্রমিকেরা জেলা প্রশাসকের ওই প্রস্তাব মানেননি। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিরোধটি চলছিল জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা রফিকুল ইসলাম পাখি ও মোমিনুল ইসলাম মোমিন গ্রুপের মধ্যে।

এই অবস্থায় সমস্যার সমাধানে জেলা প্রশাসক রাজশাহী নগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উপকমিশনার নূর আলম সিদ্দিকীকে শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দেন। আজ তিনি দুই পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, মোমিন গ্রুপের শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী নির্বাচনী কমিটিতে নজরুল ইসলাম হেলাল থাকবেন না। জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানেই নির্বাচন হবে। নির্বাচনকালে টার্মিনাল পরিচালনার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি থাকবে। ওই কমিটিতে দুই পক্ষের চারজন করে মোট আটজন সদস্য থাকবেন। এতে দুই পক্ষ সম্মত হয় এবং সন্ধ্যায় বাস চালুর ঘোষণা দেয়।

তবে পরে লিটন আলী নামের আরেক শ্রমিক নেতা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কোনো বাস চলবে না বলে তিনি অনুসারীদের নিয়ে টার্মিনাল এলাকায় মাইকিং করতে থাকেন। ফলে সন্ধ্যার ঘোষণার পরও কোনো বাস ছেড়ে যেতে পারেনি।

পরে সমঝোতা হলে আজ রাত সাড়ে ৯টায় বাস চলাচল শুরু হয়।

বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে লিটন আলী বলেন, আম-জনতাকে বোঝাতে সময় লাগে। এই জন্য গাড়ি ছাড়তে দেরি হলো। তিনি আরও বলেন, রাতে আবার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বসার কথা আছে। তাঁরা রওনা করেছেন। আপাতত বাস চলাচল শুরু করেছে।

বিষয়:

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