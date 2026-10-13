সাদুল্লাপুরে ২ দিন পর পুকুরে মিলল শিশুর মরদেহ

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে নিখোঁজের দুই দিন পর পুকুর থেকে মাইশা আক্তার নামে এক বছর বয়সী শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের আরাজী ছান্দিয়াপুর গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার (১১ অক্টোবর) সকালে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় মাইশা। পরে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল দিনভর উদ্ধার অভিযান চালায়। তবে সেদিন শিশুটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ ওই পুকুরে শিশুটির মরদেহ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুল ইসলাম আজ রাত সাড়ে আটটার দিকে বলেন, খবর পেয়ে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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