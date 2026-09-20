Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা প্রতিনিধি 
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫: ৪৭
ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার করা হুমায়ুন কবির ডিউক। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি ও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে মো. হুমায়ুন কবির ডিউক (২১) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া হুমায়ুন কবির ডিউক সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শান্তিরাম ইউনিয়নের পাঁচগাছী শান্তিরাম গ্রামের মো. বক্তার হোসেনের ছেলে।

উপজেলার কঞ্চিবাড়ী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. সেলিম রেজা জানান, গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার মজুমদারহাট ব্রিজ সংলগ্ন নিজস্ব কম্পিউটারের দোকান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে ডিউক তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে একটি পোস্ট দেন। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশের নজরে আসে এবং এরপর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. সেলিম রেজা আরও জানান, গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

বিষয়:

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