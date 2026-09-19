Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে সমাবেশ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে সমাবেশ
শহরের ডিবি রোডে গানাসাস মার্কেটের সামনে আয়োজিত সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

উন্নত প্রযুক্তির নামে গ্রাহকের পকেট কাটা হচ্ছে অভিযোগ করে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবি জানিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে গাইবান্ধা শহরের ডিবি রোডে গানাসাস মার্কেটের সামনে ডিজিটাল প্রিপেইড মিটার প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে এ সমাবেশ করা হয়।

বিদ্যুৎ গ্রাহক অধিকার রক্ষা জাতীয় কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক ও জেলা শাখার আহ্বায়ক গোলাম রব্বানী মুসার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিহির ঘোষ, গাইবান্ধা পরিবেশ আন্দোলনের আহ্বায়ক ওয়াজিউর রহমান রাফেল, গাইবান্ধা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম বাবুসহ অনেকে।

বক্তারা বলেন, আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির নামে বিদ্যুতের ডিজিটাল প্রিপেইড মিটারে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। এ ছাড়া গ্রাহকেরা নানারকম হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

‎প্রতিবাদ সমাবেশে গ্রাহক শোষণ ও হয়রানির গণবিরোধী প্রিপেইড মিটার বাতিল, সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারিকরণের তৎপরতা বন্ধ, বিদ্যুৎ সংকটের জনবান্ধব সমাধান, বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নামে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

বিষয়:

গাইবান্ধাসমাবেশরংপুর বিভাগ
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