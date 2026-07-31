বাড়ি থেকে নিখোঁজ স্কুলছাত্রী, ১৮ দিনেও সন্ধান নেই

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ১৮ দিন ধরে নিখোঁজ এক স্কুলছাত্রী। গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যা থেকে তার সন্ধান পাচ্ছে না পরিবার। ওই ছাত্রী (১৪) উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নের ভাটি কাপাসিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
সন্তানের কোনো খোঁজ না পেয়ে চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। এ ঘটনায় সুন্দরগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন মাগরিবের নামাজের আগে ওই ছাত্রী বাড়িতেই ছিল। কিছুক্ষণ পর তাকে খুঁজে না পেয়ে পরিবারের লোকজন স্বজনদের খবর দেন।
নিখোঁজ ছাত্রীর বাবা বলেন, ‘মেয়েকে রেখে বাজারে গিয়েছিলাম। আধা ঘণ্টা পরেই ফোন আসে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেও আজ পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাইনি। একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে ওর মায়ের পাগল প্রায় অবস্থা।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, কয়েক দিন ধরে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকায় খোঁজ নিয়ে তাঁরা বিষয়টি জানতে পারেন।
এ বিষয়ে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ বলেন, ‘উদ্ধারের স্বার্থে সব তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবে পুলিশ তৎপর রয়েছে। আশা করছি খুব দ্রুতই তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।’
সন্ধান পাওয়ার সুবিধার্থে পরিবারের পক্ষ থেকে দুটি যোগাযোগের নম্বরও (০১৭৪৯০৮৯৫৮০, ০১৯১৭২৪৫১৭৪) দেওয়া হয়েছে।
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