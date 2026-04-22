পথচারীকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, অটোচালক কারাগারে

ফেনীর মাস্টারপাড়া এলাকায় পথচারীকে উদ্দেশ করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির অভিযোগে মো. রুবেল খান (৩০) নামের এক অটোরিকশাচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গত সোমবার ওই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর মঙ্গলবার তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে আটক করে পুলিশ।
রুবেল বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার কালিকাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর একটি হাত কাটা এবং তিনি পৌরসভার পূর্ব উকিলপাড়া এলাকায় ভাড়া করা বাসায় বসবাস করে আসছিলেন।
পুলিশ জানায়, সোমবার (২০ এপ্রিল) সকালে মাস্টারপাড়া এলাকার সোবহান মঞ্জিলের সামনে অটোরিকশাচালক রুবেল পথচারী এক নারীকে উদ্দেশ করে অশ্লীল মন্তব্য করেন। এতে ওই নারী প্রতিবাদ জানালে আরও কুরুচিপূর্ণ আচরণ করেন রুবেল।
এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ চট্টগ্রাম থেকে তাঁকে আটক করে। এই ঘটনায় ফেনী মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
