ভাতিজাদের হামলায় বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজাদের হামলায় হাসমত উল্যাহ (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা আজ সকালে অভিযুক্ত ভাতিজা তোফায়েল আহমদ ও মোহন হোসেনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।
এর আগে গতকাল সোমবার রাতে রামগঞ্জের বাঁশঘর এলাকায় হাসমত উল্যাহর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।
নিহত হাসমত রামগঞ্জ পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশঘর এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত ভাতিজা তোফায়েল ও মোহন হাসমতের ছোট ভাই আমিনুল উল্যাহর ছেলে।
পুলিশ ও স্বজনেরা জানান, গতকাল রাত ১১টায় হাসমতের বসতঘর জোর করে দখল করতে যান তোফায়েল ও মোহন। এতে হাসমত ও তাঁর পরিবারের লোকজন বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তোফায়েল ও মোহনের নেতৃত্বে ১০ থেকে ১৫ জন সন্ত্রাসী হাসমতকে এলোপাতাড়ি মারধর করে। পরিবারের লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসমতকে উদ্ধার করে রামগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই তোফায়েল ও মোহন পালিয়েছেন। হাসমতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা আজ সকালে তোফায়েল ও মোহনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।
রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল বারী বলেন, পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।
চাচা-ভাতিজাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
পাবনা ও ঈশ্বরদী প্রতিনিধি
পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থকদের সংঘর্ষে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করে এক যুবক। তাঁর সেই ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। পরে তাঁর নাম জানা যায় তুষার মণ্ডল (২১)।
ঘটনার পর থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে পলাতক ছিলেন তুষার। অবশেষে রেহাই পেলেন না তিনি। ঘটনার চার দিনের মাথায় ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে।
গতকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ধানবান্ধি এলাকার জে সি রোডের মতিন সাহেবের ঘাটসংলগ্ন স্থান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাবনা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।
পাবনা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশিদুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার তুষার ঈশ্বরদী পৌর শহরের ভেলুপাড়া মহল্লার আবু তাহেরের ছেলে।
ডিবির ওসি জানান, এ ঘটনায় তুষারের বিরুদ্ধে আজ সকালে ঈশ্বরদী থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা হয়েছে।
গত ২৭ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলার চরগড়গড়ি গ্রামে জামায়াত প্রার্থীর একটি নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে জামায়াত-বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক আহত হন। ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয় অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলে।
সেই সংঘর্ষের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। যে ভিডিওতে দেখা যায়, তুষার নামের ওই যুবক পিস্তল উঁচিয়ে সামনে থাকা প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছুড়ছেন। তুষার বিএনপি নাকি জামায়াত কর্মী—তা নিয়ে দুই দলের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পাওয়া যায়।
এদিকে ঈশ্বরদী থানার ওসি আ স ম আব্দুর নূর গত ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে জানান, গুলি ছোড়া তুষার জামায়াত কর্মী। তিনি বিএনপির করা মামলার তালিকাভুক্ত ৬ নম্বর আসামি।
শাবিপ্রবি প্রতিনিধি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম দিনে ৪৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে কোনো নারী শিক্ষার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেননি।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত শাকসু নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় থেকে শাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এসব শিক্ষার্থী।
শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম জানান, মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন মোট ৪৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র কিনেছেন। কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ২৬ জন এবং হল সংসদের জন্য ২০ জন। তবে কোনো নারী শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থীদের মনোনয়নপত্রের ফি ৩০০ টাকা এবং হল শিক্ষার্থী সংসদের জন্য ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আগামী ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে শ্বশুর রূপলাল দাস ও জামাই প্রদীপ লাল হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে সোহাগ বাবু (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের বালাবাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ নিয়ে এই হত্যা মামলায় মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো। গ্রেপ্তার সোহাগ বাবু তারাগঞ্জ উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট গ্রামের বাসিন্দা।
গত ১০ আগস্ট রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা সাত শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। পরে ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ ও স্থানীয় লোকজনের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে সোহাগ জড়িত ছিলেন। ভিডিও বিশ্লেষণে তাঁর জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ৯ আগস্ট রাত সাড়ে ৮টার দিকে মিঠাপুকুরের ছরান বালুয়া এলাকা থেকে ভাগনির স্বামী প্রদীপ লালকে নিয়ে ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন রূপলাল দাস। পথে সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা মোড়ে তাঁদের গতি রোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। একপর্যায়ে প্রদীপের কাছে থাকা কালো ব্যাগ তল্লাশি করে একটি পানীয়ের বোতল ও ওষুধ পাওয়া যায়।
ঢাকনা খোলার পর দুর্গন্ধে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা রূপলাল ও প্রদীপ লালকে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের মাঠে নিয়ে পিটুনি দেয়।
একপর্যায়ে তাঁদের উদ্ধার করে তারাগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে রূপলালকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অন্যদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন ভোরে প্রদীপ লালের মৃত্যু হয়।
উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের উলিপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে আলিফ (১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে পৌরসভার পশ্চিম শিববাড়ী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।
এলাকাবাসী ও শিশুর স্বজন সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে আলিফ সকালে মায়ের সঙ্গে বাড়ির পাশে থাকা পুকুরপাড়ে যায়। এ সময় আলিফ পুকুরপাড়ে বসে খেলছিল। তার মা কাপড় পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আলিফকে সেখানে দেখতে না পেয়ে তাঁর মা আশপাশে খুঁজতে থাকেন। এরপর পুকুরের পানিতে আলিফকে ভেসে থাকতে দেখেন। পরে প্রতিবেশীরা আলিফকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বিষাদ চন্দ্র সরকার জানান, আলিফ নামের শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।
উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, শিশুমৃত্যুর ঘটনায় থানায় একটি ইউডি (অপমৃত্যু) মামলা করা হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
