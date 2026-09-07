Ajker Patrika
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ফেনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাস উল্টে কাস্টমস কর্মকর্তা নিহত

ফেনী প্রতিনিধি
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাস উল্টে কাস্টমস কর্মকর্তা নিহত
আবদুল আলীম (৩৬) নামের এক কাস্টমস কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস উল্টে আবদুল আলীম (৩৬) নামের এক কাস্টমস কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ছয়জন।

গতকাল রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের লালপোল এলাকায় স্টার লাইন ফিলিং স্টেশনের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আবদুল আলীম সিলেট কাস্টমস অফিসে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বারইয়ারহাট এলাকার আবদুল কাদেরের একমাত্র ছেলে।

আহতরা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন তবে তাৎক্ষণিক আহতদের পরিচয় মেলেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রামমুখী লেনে চলন্ত একটি অজ্ঞাতনামা ট্রাক হঠাৎ ব্রেক করলে পেছনে থাকা সিডিএম পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাসটি সড়কের ডান পাশের রোড ডিভাইডারের ওপর উঠে উল্টে যায়। এতে বাসের কয়েকজন যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করে মরদেহ মর্গে পাঠান।  

নিহতের খালাতো ভাই আরিফ বলেন, ছুটিতে সিলেট থেকে ট্রেনে করে ফেনী এসেছিলেন আবদুল আলীম। পরে ফেনীর মহিপাল থেকে সিডিএম পরিবহনের বাসে করে বারইয়ারহাটের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। পথে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সড়কের ওই অংশে যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে ঢাকামুখী লেনে যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি সড়ক থেকে সরিয়ে নিতে দুটি রেকার দিয়ে কাজ করা হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় বাসটি সরিয়ে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা হাসপাতালে এসেছেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফেনীকাস্টমসনিহতচট্টগ্রাম বিভাগকর্মকর্তা
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