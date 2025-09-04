Ajker Patrika
> সারা দেশ

আখ চাষ করে চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে: অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান

মধুখালী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি 
বক্তব্য দেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা
বক্তব্য দেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান বলেছেন, ‘আখ চাষ করে চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আখ থেকে ইথানল ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। আখ শুধু একটি অর্থকরী ফসল নয়, এটি আমাদের দেশের উন্নয়নের একটি অন্যতম সোপান।’

আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফরিদপুরের মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকলের কৃষি বিভাগের আয়োজনে আখচাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল্লাহ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য দেন চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মুহাম্মাদ আনিস উজ্জামান।

বিশেষ অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. সাজেদুর রহমান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের পরিচালক (ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা) ও যুগ্ম সচিব ড. আব্দুল আলীম খান, বিএসএফআইসি সদর দপ্তরের প্রধান (সিপিই) ড. জেবুন নাহার ফেরদৌস, ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (ফিল্ড রিসার্স) ড. ইউসুফ আলী, প্রধান প্রকৌশলী মাহমুদুল হক।

মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন আখচাষি কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম খান, আখচাষি মো. সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা আখের দাম বৃদ্ধি, সঠিক কীটনাশক প্রাপ্তি, সময়মতো আখের অন্যান্য উপকরণ, আখ সরবরাহের টাকা দ্রুত সময়ের মধ্যে পাওয়াসহ বিভিন্ন দাবি করেন। প্রধান অতিথি দাবিগুলোর বিষয়ে সমাধানের আশ্বাস দেন।

এ সময় শ্রমজীবী ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর হোসেন, আখচাষি কল্যাণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) খোন্দকার আলমগীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মাসুদ রেজা, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) পুলক কুমার সরকারসহ মিলসগেট ‘এ’ ও ‘বি’ সাবজোনের আখচাষি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মধুখালীশিল্প মন্ত্রণালয়ফরিদপুরঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত