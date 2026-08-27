Ajker Patrika
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ফরিদপুর

ভাঙ্গায় বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহীসহ নিহত ২

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ভাঙ্গায় বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহীসহ নিহত ২
গুরুতর আহত অবস্থায় দুই যুবককে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ভাঙ্গা উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের জানদি গ্রামের রাতুল (১৮) এবং নুরুল্লাগঞ্জ ইউনিয়নের শুকুরহাটি গ্রামের রাজু (২০)।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মোটরসাইকেলে রাতুল ও রাজু ভাঙ্গা গোলচত্বর এলাকা দিয়ে ফরিদপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন থেকে তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তাঁরা সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে ফরিদপুর নেওয়ার পথে মারা যান রাতুল ও রাজু।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহেল খান জানান, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। যাত্রীবাহী বাস ও বাসচালককে আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

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