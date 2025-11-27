‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়া শেখ ফয়েজ গ্রেপ্তার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরাসরি হামলাকারী শেখ ফয়েজ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এই আসামিকে খুঁজছিল। আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
শেখ ফয়েজ আহমেদ ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট খোদাবক্স সড়ক এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের জেলা শাখার সভাপতি পদে রয়েছেন।
জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান করেও ভুয়া তথ্য দিয়ে কৌশলে গত ৩ আগস্ট সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনা জানাজানি হলে ক্ষোভ জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।
এ ছাড়া ফরিদপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ জানান এবং পুরস্কার বাতিলের দাবিতে মানববন্ধনও করেন। পরে তাঁকে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রাহকের প্রায় দুই কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফরিদপুরের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে এই শেখ ফয়েজ ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করেছে। সে ওই মামলার একজন অন্যতম আসামি। তার মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে সাহসী সাংবাদিক পদক প্রদান করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি। এরপর ফরিদপুর প্রেসক্লাব তাকে বহিষ্কারও করেছে। এত কিছুর পরও এই শেখ ফয়েজ প্রতিনিয়ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।’
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরাসরি হামলাকারী শেখ ফয়েজ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এই আসামিকে খুঁজছিল। আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
শেখ ফয়েজ আহমেদ ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট খোদাবক্স সড়ক এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের জেলা শাখার সভাপতি পদে রয়েছেন।
জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান করেও ভুয়া তথ্য দিয়ে কৌশলে গত ৩ আগস্ট সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনা জানাজানি হলে ক্ষোভ জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।
এ ছাড়া ফরিদপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ জানান এবং পুরস্কার বাতিলের দাবিতে মানববন্ধনও করেন। পরে তাঁকে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রাহকের প্রায় দুই কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফরিদপুরের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে এই শেখ ফয়েজ ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করেছে। সে ওই মামলার একজন অন্যতম আসামি। তার মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে সাহসী সাংবাদিক পদক প্রদান করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি। এরপর ফরিদপুর প্রেসক্লাব তাকে বহিষ্কারও করেছে। এত কিছুর পরও এই শেখ ফয়েজ প্রতিনিয়ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।’
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরাসরি হামলাকারী শেখ ফয়েজ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এই আসামিকে খুঁজছিল। আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
শেখ ফয়েজ আহমেদ ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট খোদাবক্স সড়ক এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের জেলা শাখার সভাপতি পদে রয়েছেন।
জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান করেও ভুয়া তথ্য দিয়ে কৌশলে গত ৩ আগস্ট সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনা জানাজানি হলে ক্ষোভ জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।
এ ছাড়া ফরিদপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ জানান এবং পুরস্কার বাতিলের দাবিতে মানববন্ধনও করেন। পরে তাঁকে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রাহকের প্রায় দুই কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফরিদপুরের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে এই শেখ ফয়েজ ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করেছে। সে ওই মামলার একজন অন্যতম আসামি। তার মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে সাহসী সাংবাদিক পদক প্রদান করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি। এরপর ফরিদপুর প্রেসক্লাব তাকে বহিষ্কারও করেছে। এত কিছুর পরও এই শেখ ফয়েজ প্রতিনিয়ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।’
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরাসরি হামলাকারী শেখ ফয়েজ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এই আসামিকে খুঁজছিল। আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
শেখ ফয়েজ আহমেদ ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট খোদাবক্স সড়ক এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের জেলা শাখার সভাপতি পদে রয়েছেন।
জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান করেও ভুয়া তথ্য দিয়ে কৌশলে গত ৩ আগস্ট সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনা জানাজানি হলে ক্ষোভ জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।
এ ছাড়া ফরিদপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ জানান এবং পুরস্কার বাতিলের দাবিতে মানববন্ধনও করেন। পরে তাঁকে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রাহকের প্রায় দুই কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফরিদপুরের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে এই শেখ ফয়েজ ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করেছে। সে ওই মামলার একজন অন্যতম আসামি। তার মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে সাহসী সাংবাদিক পদক প্রদান করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি। এরপর ফরিদপুর প্রেসক্লাব তাকে বহিষ্কারও করেছে। এত কিছুর পরও এই শেখ ফয়েজ প্রতিনিয়ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।’
বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ সারা দেশে মাজার, দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান খুলনা মহানগর পুলিশের সোনাডাঙ্গা...১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল...১ ঘণ্টা আগে
১৫ দিন ধরে উপজেলার কাদিরগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কাটা হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মুগদার গ্রিন মডেল টাউন এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলি, ম্যাগাজিন, প্রাইভেট কার, অন্যান্য আলামতসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মুগদা থানা-পুলিশ। আজ বুধবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩ ঘণ্টা আগে
খুলনা প্রতিনিধি
বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ সারা দেশে মাজার, দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আহতের খবর পাওয়া গেছে।
বুধবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান খুলনা মহানগর পুলিশের সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ওসি কবির হোসেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে বামপন্থী কয়েকটি সংগঠন মানিকগঞ্জের বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ বিভিন্ন স্থানে বাউল ও দেশীয় সংস্কৃতির ওপর হামলা এবং বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের নেতা-কর্মীরা সেখানে ব্যানার নিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন।
অন্যদিকে একই স্থানে একই সময় পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে প্রচারণা করে ‘ছাত্র-জনতা’ নামের একটি বিক্ষুব্ধ অংশ। তাদের অভিযোগ, বাউল আবুল সরকার মহান আল্লাহর শানে কটূক্তি করেছেন। ঘোষণার পর থেকে শিববাড়ী মোড়ের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দলে লোকজন জড়ো হতে থাকে।
একপর্যায়ে তারা বাউল আবুল সরকারের পক্ষের লোকদের প্রতিহতের ঘোষণা দেয়। তারা তাদের ধাওয়া করে ব্যানার কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আশপাশের বেশ কিছু দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, পথচারীরাও নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়।
ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ‘বাউলদের পক্ষে কেউ এলে প্রতিহত করা হবে। নাস্তিকদের জায়গা খুলনায় হবে না’ বলে স্লোগান দেওয়া হয়।
কেএমপির সোনাডাঙ্গা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন জানান, দুটি পক্ষ একই স্থানে কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা থাকায় আগে থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।
ব্যানার পোড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। আমরা সব পক্ষকে শান্ত থাকার কথা বলেছি।’
বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ সারা দেশে মাজার, দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আহতের খবর পাওয়া গেছে।
বুধবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান খুলনা মহানগর পুলিশের সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ওসি কবির হোসেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে বামপন্থী কয়েকটি সংগঠন মানিকগঞ্জের বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ বিভিন্ন স্থানে বাউল ও দেশীয় সংস্কৃতির ওপর হামলা এবং বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের নেতা-কর্মীরা সেখানে ব্যানার নিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন।
অন্যদিকে একই স্থানে একই সময় পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে প্রচারণা করে ‘ছাত্র-জনতা’ নামের একটি বিক্ষুব্ধ অংশ। তাদের অভিযোগ, বাউল আবুল সরকার মহান আল্লাহর শানে কটূক্তি করেছেন। ঘোষণার পর থেকে শিববাড়ী মোড়ের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দলে লোকজন জড়ো হতে থাকে।
একপর্যায়ে তারা বাউল আবুল সরকারের পক্ষের লোকদের প্রতিহতের ঘোষণা দেয়। তারা তাদের ধাওয়া করে ব্যানার কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আশপাশের বেশ কিছু দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, পথচারীরাও নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়।
ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ‘বাউলদের পক্ষে কেউ এলে প্রতিহত করা হবে। নাস্তিকদের জায়গা খুলনায় হবে না’ বলে স্লোগান দেওয়া হয়।
কেএমপির সোনাডাঙ্গা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন জানান, দুটি পক্ষ একই স্থানে কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা থাকায় আগে থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।
ব্যানার পোড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। আমরা সব পক্ষকে শান্ত থাকার কথা বলেছি।’
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল...১ ঘণ্টা আগে
১৫ দিন ধরে উপজেলার কাদিরগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কাটা হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মুগদার গ্রিন মডেল টাউন এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলি, ম্যাগাজিন, প্রাইভেট কার, অন্যান্য আলামতসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মুগদা থানা-পুলিশ। আজ বুধবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল সরকারের ছেলে।
জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামালের পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজনের বিরোধ ছিল। বেশ কয়েকবার বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজন জামালের পরিবারের ওপর হামলা চালায়।
সর্বশেষ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চৌদ্দকাউনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় বেকু হাসানের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী হামলা চালায় জামালের ছেলে জয়ের ওপর। এ সময় তারা তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত জয়ের বাবা জামাল সরকার বলেন, ‘আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই। আমি থানায় মামলা করব।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘একজন নিহতের খবর জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থায় থাকব আমরা। অচিরেই তারা গ্রেপ্তার হবে।’
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল সরকারের ছেলে।
জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামালের পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজনের বিরোধ ছিল। বেশ কয়েকবার বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজন জামালের পরিবারের ওপর হামলা চালায়।
সর্বশেষ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চৌদ্দকাউনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় বেকু হাসানের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী হামলা চালায় জামালের ছেলে জয়ের ওপর। এ সময় তারা তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত জয়ের বাবা জামাল সরকার বলেন, ‘আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই। আমি থানায় মামলা করব।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘একজন নিহতের খবর জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থায় থাকব আমরা। অচিরেই তারা গ্রেপ্তার হবে।’
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ সারা দেশে মাজার, দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান খুলনা মহানগর পুলিশের সোনাডাঙ্গা...১ ঘণ্টা আগে
১৫ দিন ধরে উপজেলার কাদিরগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কাটা হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মুগদার গ্রিন মডেল টাউন এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলি, ম্যাগাজিন, প্রাইভেট কার, অন্যান্য আলামতসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মুগদা থানা-পুলিশ। আজ বুধবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩ ঘণ্টা আগে
সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনার তীরে চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় আনা জাহাজ কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার নজরুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে ১৫ দিন ধরে উপজেলার কাদিরগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কাটা হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।
গ্রেপ্তার নজরুল ইসলাম নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরবগুলা গ্রামের ইমানুল হকের ছেলে।
জানা যায়, সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের ছেলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শাহাদাত হোসেন সিন্ডিকেট করে চট্টগ্রাম থেকে ডাম্ব বার্জ (ডিবি) নামের একটি জাহাজ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা এক মাসের চুক্তিতে (১ নভেম্বর) ভাড়া করে নিয়ে আসেন।
পরের শাহাদাতের নেতৃত্বে মো. জাফর, ইকবাল হোসেন, নজরুল ইসলাম, এমদাদুল হক, জাফর মিয়া, হোসেনসহ ১০-১৫ জনের একটি সিন্ডিকেট কাদিরগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স মেঘনা শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কেটে বিক্রি করেন। গত রোববার মোবাইল ফোনে পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারেন রাকেশ শর্মা।
খবর পেয়ে তিনি ওই দিন রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে জাহাজ কাটার সত্যতা পান। এতে তাঁর ১ কোটি ৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান। গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা করেন।
ভুক্তভোগী রাকেশ শর্মা জানান, তাঁর সঙ্গে এক মাসের চুক্তিতে মো. জাফর মাল টানার জন্য জাহাজটি ভাড়া করে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি সিন্ডিকেট করে সোনারগাঁয়ে বিএনপি নেতার ছেলে শাহাদাত তাঁদের শিপইয়ার্ডে কেটে বিক্রি করে দেন। বিষয়টি নিয়ে শাহাদাতের বাবা রফিকুল ইসলাম ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে টালবাহানা করেন। পরে তিনি মামলা করেন।
অভিযুক্ত শাহাদাত হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরে খুদে বার্তা দিলেও সাড়া দেয়নি। তবে তাঁর বাবা শিপইয়ার্ডের মালিক বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম জানান, বিষয়টি জানতে পেরে জাহাজ কাটা বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার তদন্ত কর্মকর্তা মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, মালবাহী জাহাজ কেটে বিক্রির ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনার তীরে চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় আনা জাহাজ কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার নজরুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে ১৫ দিন ধরে উপজেলার কাদিরগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কাটা হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।
গ্রেপ্তার নজরুল ইসলাম নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরবগুলা গ্রামের ইমানুল হকের ছেলে।
জানা যায়, সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের ছেলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শাহাদাত হোসেন সিন্ডিকেট করে চট্টগ্রাম থেকে ডাম্ব বার্জ (ডিবি) নামের একটি জাহাজ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা এক মাসের চুক্তিতে (১ নভেম্বর) ভাড়া করে নিয়ে আসেন।
পরের শাহাদাতের নেতৃত্বে মো. জাফর, ইকবাল হোসেন, নজরুল ইসলাম, এমদাদুল হক, জাফর মিয়া, হোসেনসহ ১০-১৫ জনের একটি সিন্ডিকেট কাদিরগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স মেঘনা শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কেটে বিক্রি করেন। গত রোববার মোবাইল ফোনে পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারেন রাকেশ শর্মা।
খবর পেয়ে তিনি ওই দিন রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে জাহাজ কাটার সত্যতা পান। এতে তাঁর ১ কোটি ৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান। গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা করেন।
ভুক্তভোগী রাকেশ শর্মা জানান, তাঁর সঙ্গে এক মাসের চুক্তিতে মো. জাফর মাল টানার জন্য জাহাজটি ভাড়া করে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি সিন্ডিকেট করে সোনারগাঁয়ে বিএনপি নেতার ছেলে শাহাদাত তাঁদের শিপইয়ার্ডে কেটে বিক্রি করে দেন। বিষয়টি নিয়ে শাহাদাতের বাবা রফিকুল ইসলাম ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে টালবাহানা করেন। পরে তিনি মামলা করেন।
অভিযুক্ত শাহাদাত হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরে খুদে বার্তা দিলেও সাড়া দেয়নি। তবে তাঁর বাবা শিপইয়ার্ডের মালিক বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম জানান, বিষয়টি জানতে পেরে জাহাজ কাটা বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার তদন্ত কর্মকর্তা মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, মালবাহী জাহাজ কেটে বিক্রির ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ সারা দেশে মাজার, দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান খুলনা মহানগর পুলিশের সোনাডাঙ্গা...১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল...১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মুগদার গ্রিন মডেল টাউন এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলি, ম্যাগাজিন, প্রাইভেট কার, অন্যান্য আলামতসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মুগদা থানা-পুলিশ। আজ বুধবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মুগদার গ্রিন মডেল টাউন এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলি, ম্যাগাজিন, প্রাইভেট কার, অন্যান্য আলামতসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মুগদা থানা-পুলিশ। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. জসিম (২৩), মো. বাবু ইসলাম (২৬), মো. জুম্মান আলী (২২), কাজী এহসান আহাম্মদ (৩০) ও মো. আল আমিন (২৪)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মুগদা থানাধীন গ্রিন মডেল টাউন এলাকায় পুলিশের টহল কার্যক্রম পরিচালনাকালে একটি সন্দেহভাজন প্রাইভেট কার দেখতে পান। এ সময় পুলিশ উক্ত প্রাইভেট কারে থাকা পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে তাঁদের কথাবার্তা অসংলগ্ন মনে হয়। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন কৌশলে গাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট কিছু একটা ফেলে আসেন।
এ সময় পুলিশের আরও একটি টহল দলকে বিষয়টি অবগত করলে তারাও ঘটনাস্থলে আসে এবং বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট অভিযান পরিচালনা করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফেলে দেওয়া একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ছয় রাউন্ড পিস্তলের গুলি উদ্ধার করা হয়। পরে প্রাইভেট কার তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় রক্ষিত একটি সুইচ গিয়ার চাকু, ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ২৫ হাজার টাকা ও ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলেও জানায় ডিএমপি।
রাজধানীর মুগদার গ্রিন মডেল টাউন এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলি, ম্যাগাজিন, প্রাইভেট কার, অন্যান্য আলামতসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মুগদা থানা-পুলিশ। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. জসিম (২৩), মো. বাবু ইসলাম (২৬), মো. জুম্মান আলী (২২), কাজী এহসান আহাম্মদ (৩০) ও মো. আল আমিন (২৪)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মুগদা থানাধীন গ্রিন মডেল টাউন এলাকায় পুলিশের টহল কার্যক্রম পরিচালনাকালে একটি সন্দেহভাজন প্রাইভেট কার দেখতে পান। এ সময় পুলিশ উক্ত প্রাইভেট কারে থাকা পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে তাঁদের কথাবার্তা অসংলগ্ন মনে হয়। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন কৌশলে গাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট কিছু একটা ফেলে আসেন।
এ সময় পুলিশের আরও একটি টহল দলকে বিষয়টি অবগত করলে তারাও ঘটনাস্থলে আসে এবং বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট অভিযান পরিচালনা করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফেলে দেওয়া একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ছয় রাউন্ড পিস্তলের গুলি উদ্ধার করা হয়। পরে প্রাইভেট কার তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় রক্ষিত একটি সুইচ গিয়ার চাকু, ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ২৫ হাজার টাকা ও ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলেও জানায় ডিএমপি।
ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ সারা দেশে মাজার, দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান খুলনা মহানগর পুলিশের সোনাডাঙ্গা...১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল...১ ঘণ্টা আগে
১৫ দিন ধরে উপজেলার কাদিরগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কাটা হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।২ ঘণ্টা আগে