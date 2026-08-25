Ajker Patrika
En
ফরিদপুর

সালথায় জমির বিরোধে সংঘর্ষ-ভাঙচুর, আহত অন্তত ১০

ফরিদপুর প্রতিনিধি
সালথায় জমির বিরোধে সংঘর্ষ-ভাঙচুর, আহত অন্তত ১০
সালথায় জমি নিয়ে বিরোধে সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০টি বসতবাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে সোনাপুর ইউনিয়নের মোন্তারমোড় বাজারসংলগ্ন বড় বাংরাইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের মনির বিশ্বাস ও মিশরু মিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। আজ বিকেলে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি হয়।

একপর্যায়ে দুই পক্ষের লোকজন ঢাল-সড়কি ও রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় উভয় পক্ষের অন্তত ১০টি বসতবাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে সালথা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান বলেন, ‘সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

মনির বিশ্বাস ও মিশরু মিয়ার বক্তব্য জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

ফরিদপুরসালথাঢাকা বিভাগসংঘর্ষভাঙচুরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত