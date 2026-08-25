Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

বিয়ের তিন দিনের মাথায় যৌতুক দাবি, স্ত্রীর মামলায় ব্যাংকার গ্রেপ্তার

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
বিয়ের তিন দিনের মাথায় যৌতুক দাবি, স্ত্রীর মামলায় ব্যাংকার গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের পটিয়ায় স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুকের মামলায় মো. সিরাজুল ইসলাম (৩০) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার জিরি ইউনিয়নের দক্ষিণ জিরি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিরাজুল ইসলাম ওই এলাকার আজিজুল হকের ছেলে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতে পাঠানো হলে জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৮ মে সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে আনোয়ারার নুসরাত জাহান হুমার বিয়ে হয়। বিয়ের তিন দিন পর মোটরসাইকেল কেনার জন্য স্ত্রীর পরিবারের কাছে ৩ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করা হয় বলে অভিযোগ করেন নুসরাতের পরিবার। দাবিকৃত টাকা দিতে না পারায় নুসরাতকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করা হয়। পরে গত ৫ জুলাই নুসরাত জাহান হুমা বাদী হয়ে আদালতে মামলা করেন।

পুলিশ জানায়, মামলায় সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। এর ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ‘যৌতুক মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি সিরাজুল ইসলামকে মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

বাদীপক্ষের আইনজীবী উৎপল দে জানান, নুসরাত জাহান হুমার করা মামলার পর সিরাজুল ইসলাম দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। মঙ্গলবার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করলে তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সিরাজুল ইসলাম গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের রাজশাহীর একটি শাখায় কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিষয়:

গ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগপটিয়াস্ত্রী
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