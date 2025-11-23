Ajker Patrika

বিদ্যুতায়িত হয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মৃত্যু

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে জাহিদ শেখ (৪৫) নামের এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে জেলা সদরের কানাইপুর বিসিক শিল্পনগরীর একটি কারখানা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

জাহিদ শেখের বাড়ি জেলার বোয়ালমারী উপজেলার সহস্রাইল গ্রামে। তিনি ফরিদপুর বর্ধিত পৌরসভার কানাইপুর মৃগি গ্রামে পরিবারসহ ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। সেখানে থেকে পরিচ্ছনতাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গতকাল শনিবার রাতে কানাইপুরের বিসিক শিল্পনগরীর নিপা প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির বিদ্যুতের সার্ভিস তার চুরি করতে যান জাহিদ শেখ। তার কাটার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে নিচে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়ে মারা যান। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ড্রেনের মধ্যে জাহিদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পিযুষ কান্তি হালদার জানান, আজ সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

