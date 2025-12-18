Ajker Patrika

কলাবাগানে পড়ে ছিল রিকশাচালকের মরদেহ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৪
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে কলাবাগানে টিপু সুলতান (৪০) নামের এক রিকশাচালকের মরদেহ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফরিদপুর সদর উপজেলার ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে ওই রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত টিপু সুলতান একই এলাকার মৃত জায়েদ আলী শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে টিপু সুলতানকে হত্যা করে রেখে যায়। ভোরে কলাবাগানের মালিক ইলিয়াস শেখ মরদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের জানান। পরে এলাকাবাসী থানা-পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।

ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

রিকশাচালকফরিদপুরফরিদপুর সদরমরদেহ
খুলনায় আদালত প্রাঙ্গণে জোড়া খুনের ঘটনায় যুবক গ্রেপ্তার

আবাদি জমিতে পুকুর খননে বাধা, কৃষককে এক্সকাভেটরের নিচে ফেলে হত্যা

ভারত থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাকের চলাচল নজরদারি করবে এনবিআর

মুসলিম স্ত্রীকে নিয়ে বিবাদ, ভারতে বাবা-মাকে মেরে খণ্ডিত দেহ নদীতে ফেলল ছেলে

হঠাৎ কেন চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন ম্যাকগ্রা

