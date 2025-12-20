Ajker Patrika

সাত খুনের চারটিই ক্লুলেস

  • নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে শিশু, নারী, রিকশাচালক, মাছ ও ডাব ব্যবসায়ী
  • ক্লুলেস পাঁচ হত্যাকাণ্ডের একটির রহস্য উদ্‌ঘাটন
  • দুই ঘটনায় চারজন গ্রেপ্তার, অপর একটি ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক
হাসান মাতুব্বর, ফরিদপুর
ফরিদপুরে গত এক মাসে সাতটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে শিশু, নারী, রিকশাচালক, মাছ ও ডাব ব্যবসায়ী। এ ছাড়া গণপিটুনিতে একজন নিহত হয়েছেন। গত ২০ নভেম্বর থেকে চলতি মাসের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এর মধ্যে ক্লুলেস পাঁচটি ঘটনার একটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। এ ছাড়া মাত্র দুটি ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অপর আরেকটি ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে।

শিশু জায়ান হত্যাকাণ্ড

গত ২০ নভেম্বর আলফাডাঙ্গার পাকুড়িয়া গ্রামের গ্রিসপ্রবাসী পলাশ মোল্যার সাত বছর বয়সী শিশুপুত্র জায়ান মোল্যার মরদেহ বাড়ির পাশের একটি বাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। শিশুটির মুখে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং ঝুলন্ত অবস্থায় তার পরনের প্যান্ট দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকা ছিল। এ ঘটনায় শিশুটির মা সিনথিয়া বেগম অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা করেন।

পুলিশ জানায়, ঘটনার পর ২৫ নভেম্বর প্রতিবেশী ইউনুচ মোল্যা নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক সুজন বিশ্বাস তাঁর ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করলে ১০ ডিসেম্বর ফরিদপুর ৯ নম্বর আমলি আদালতের বিচারক আনারুল আসিফ এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ ছাড়া এ ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে জানাতে পারেনি পুলিশ। তদন্তকারী কর্মকর্তা সুজন বিশ্বাস জানান, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

নারীর হাত বাঁধা লাশ

১৯ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় সদরপুর উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-সংলগ্ন সড়কের ঢাল থেকে অজ্ঞাত এক নারীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে জানা যায়, মরদেহটি বোয়ালমারী উপজেলার সুতাশী গ্রামের বারিক শেখের মেয়ে রুমা বেগমের (২৫)। এ ঘটনায় মৃতের স্বামী তুহিন মণ্ডল বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করেছেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে বলেন, ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং মাঝেমধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন। সর্বশেষ ১৫ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ ছিলেন। তিনি বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডটি কীভাবে ঘটেছে, তা ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে জানা যাবে; ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে কি-না, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’

এদিকে একই দিন সন্ধ্যায় ভাঙ্গার গুনপালদী গ্রামে টুকু মোল্লা (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে সীমা বেগম নামের এক নারীর বিরুদ্ধে। সীমা বেগম নিহত টুকু মোল্লার চাচাতো ভাই তুরস্কপ্রবাসী সোহাগ মোল্লার স্ত্রী এবং ঘটনার পর তিনি পালিয়ে যান। এ ঘটনায় নিহত টুকু মোল্লার স্ত্রী আমেনা আক্তার থানায় একটি অভিযোগ দেন। মামলাটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান থানার ওসি আলিমুজ্জামান।

অপর দিকে ১৮ ডিসেম্বর সকালে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানাধীন চাঁদপুর গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে টিপু সুলতান নামের এক রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দুর্বৃত্তরা তাঁকে গলা কেটে হত্যার পর তাঁর রিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক হিরামন বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

৫ ডিসেম্বর ভোর পৌনে ৫টার দিকে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর মাছের আড়তে যাওয়ার পথে সালথার কালীতলা ব্রিজ (মাটিয়াদহ) এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় উৎপল সরকার (৩৮) নামের এক মাছ ব্যবসায়ী নৃশংসভাবে খুন হন। দুর্বৃত্তরা প্রথমে উৎপলের সঙ্গে থাকা ভ্যানচালক ফিরোজ মোল্লাকে চোখ বেঁধে ব্রিজের রেলিংয়ে আটকে ফেলে এবং পরে উৎপলকে কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনসহ জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আসামিরা পূর্বশত্রুতা ও পরকীয়ার জেরে উৎপল সরকারকে হত্যা করে বলে জানান সালথা থানার ওসি মো. বাবলুর রহমান খান।

ডাব ব্যবসায়ীর লাশ, মেলেনি রহস্য

গত ২২ নভেম্বর বোয়ালমারী উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকার একটি ব্রিজের পাশে থেকে ইব্রাহিম (৩৫) নামের এক ডাব ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার সময় অজ্ঞাত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও পরে তাঁর পরিচয় শনাক্ত হয়। তিনি কুমিল্লার দাউদকান্দির উত্তরটিলি গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। গত এক মাসেও এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য মেলেনি।

এ ছাড়া গত ২৩ নভেম্বর গভীর রাতে চোর সন্দেহে এলাকাবাসীর গণপিটুনিতে নিহত হন শাহীন শিকদার (২৮) নামের এক যুবক এবং আহত হন আরও তিন যুবক। নগরকান্দা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের দেবীনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে এবং নিহত শাহীনের বাড়ি পার্শ্ববর্তী গজগাহ গ্রামে। এ ঘটনায় শতাধিক অজ্ঞতানামা ব্যক্তিকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন নিহত শাহীনের মা রিক্তা বেগম। তবে ঘটনার এক মাসেও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক ইরানুল ইসলাম।

জানতে চাইলে এসব হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন ও অগ্রগতি নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. শামছুল আজম বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমরা সালথার একটি ঘটনার রহস্য উদঘাটনসহ জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছি। আলফাডাঙ্গায় শিশু হত্যার ঘটনা গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী দ্রুত এসব হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনসহ জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হবে।’

রাজধানীর কড়াইল বস্তির ৫৪ জন বিশেষ শিশু ও ব্যক্তিকে শীত উপহার দিয়েছে ব্রাইটার টুমরো ফাউন্ডেশন (বিটিএফ) নামের একটি সংগঠন। আজ শুক্রবার সকালে দুটি বাস এবং একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে ৫৪ জন বিশেষ শিশু ও ব্যক্তিকে নিয়ে সাফারি পার্কের উদ্দেশে রওনা হয় সংগঠনটি। সেখানে তাদের নির্মল আনন্দ ও বিনোদন প্রদানের পাশাপাশি শীতবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়।

সাফারি পার্কে পৌঁছার পর স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মকর্তারা তাদের ফুল দিয়ে বরণ করেন। এরপর সকালের নাশতা প্রদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ‘শিশুদের স্বপ্নের পৃথিবী’ শীর্ষক এ কর্মসূচি। সাফারি পার্কে প্রবেশের পর সেখানকার নীরব স্পট হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল ও আনন্দমুখর।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংগঠনের উপদেষ্টা, কবি ও সাংবাদিক জুনান নাশিত বলেন, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত এ ধরনের কিছু অবহেলিত মানুষের নির্মল আনন্দ ও বিনোদন প্রদানের পাশাপাশি তাদের শীতের কষ্ট লাঘব করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মাত্র কয়েক দিন আগে বস্তিটিতে আগুন লেগে বেশ কিছু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই তাদের নিয়েই বিটিএফ এ বছরের কর্মসূচি হাতে নেয়।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জয়শ্রী জামান বলেন, ‘বিশ্বে ৭৫ শতাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোয়। অনুন্নত দেশে দারিদ্র্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা আত্মহত্যার বড় কারণ। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিনোদন খুব প্রয়োজন, যা থেকে অনেকে বঞ্চিত। আমরা তাদের কথা ভেবে প্রতিবছর এই আয়োজন করে থাকি।’

স্পেশাল শিশু ও ব্যক্তি, তাদের অভিভাবক এবং বিটিএফের কর্মকর্তা-স্বেচ্ছাসেবীসহ প্রায় ১০০ জনের অংশগ্রহণে এই উপহার প্রদান ও আনন্দভ্রমণ সম্পন্ন হয়।

ভোট চুরির এমপি হতে চাই না: অ্যাটর্নি জেনারেল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত
অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘আমি ভোট ডাকাতের এমপি হতে চাই না, ভোট চুরির এমপি হতে চাই না। এই সমাজকে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে আমি এমপি হতে চাই।’

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে ঝিনাইদহের শৈলকুপার গাড়াগঞ্জ বাজারে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘আমি দুর্নীতি বা আলিশান বাড়ি করার জন্য এমপি হতে চাইনি। আল্লাহ আমাকে বাড়ি-গাড়ি দিয়েছেন, সন্তান দিয়েছেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমি স্বপ্ন দেখেছি।’

আসাদুজ্জামান বলেন, বিগত ১৭ বছর পর আপনারা দেশের মানুষ ভোট দিতে যাবেন। আপনারা এত দিন ভোট দিতে পারেননি। ভোট আপনার সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার কেড়ে রাখা হয়েছিল।

তিনি বলেন, ‘আমি শৈলকুপার শিক্ষক প্রতিনিধিদের বলেছি, প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে আপনি শুধু নিশ্চিত করবেন, প্রতিটা ভোটার যাতে তাঁর ভোট প্রয়োগ করতে পারেন।’ মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমার শৈলকুপার প্রতিটি ঘরে ঘরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস অফিসার তৈরি হবে। ভালো ব্যবসায়ী, সৎ মানুষ তৈরি হবে। এ রকম একটি শৈলকুপার স্বপ্ন দেখে আমি আগামী দিনে আপনাদের সামনে আসছি। আপনাদের পাশে থাকব। দেখা হবে রাজপথে, কথা হবে ধানের শীষের মিছিলে। উন্নয়নের মিছিলে, গণতন্ত্রের মিছিলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মিছিলে। একটি স্বপ্নের শৈলকুপার মিছিলে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে।’

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘আমরা জানি, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। আমরা জানি না আমাদের বেহেশত হবে না দোজখ হবে, সেটা নির্ধারিত হবে কিয়ামতের দিন। অথচ একটি রাজনৈতিক দলের মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেহেশতের টিকিট বিক্রি করছে। আসলে এটা শিরক করা।’

ধর্ষণের অভিযোগ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেত্রীর, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। সুয়ান আল তালুকদার (২৪) নামের এক যুবককে আসামি করে ১৮ ডিসেম্বর বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী ওই নেত্রী।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম মামলার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘ওই মামলায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।’

অভিযুক্ত আসামি সুয়ান আল তালুকদার বরিশাল নগরের কাউনিয়া থানাধীন মনষা বাড়ি তালুকদার ভিলার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর তালুকদারের ছেলে। বিভিন্ন আন্দোলনে বরিশালে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন সুয়ান। সুয়ান নিজেকে জুলাই আন্দোলনের পক্ষের শক্তি দাবি করেন।

মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কমিটির একজন নেত্রী। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁর সঙ্গে সুয়ানের পরিচয় হয়। যেখান থেকে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্ক। পরবর্তীকালে অভিযুক্ত যুবক বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বাদীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাধিকবার ধর্ষণ করেন।

গত ১১ অক্টোবর নগরের সদর রোডের একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করে এবং ভিডিও ধারণ করে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময় বাদীকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। কিন্তু বিবাহের জন্য চাপ দিলে সুয়ান বাদীকে ঘোরাতে থাকেন। পরবর্তীকালে বিয়ের কথা বলে ১৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় বাদীকে নবগ্রাম রোডে নিয়ে যান সুয়ান এবং জানান তিনি বিয়ে করবেন না।

মামলার এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্ত সুয়ান হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর মোটরসাইকেলের হেলমেট দিয়ে বাদীর মাথায় আঘাত করেন। তবে বাদী মাথা সরিয়ে নিলে সেই আঘাত মুখে লাগে এবং রক্তাক্ত জখম হয়।

১৮ ডিসেম্বর মামলার বাদী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসে সুয়ানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন; যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুয়ানও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বক্তব্য লিখিত আকারে তুলে ধরেন। ১৮ ডিসেম্বর সুয়ানের বিরুদ্ধে বাদীর করা মামলা আমলে নেয় পুলিশ।

এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত সুয়ান আল তালুকদারকে ফোন দেওয়া হলে মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়।

চলন্ত ফেরি থেকে মাঝনদীতে পড়ল ট্রাকসহ ৫ যান

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০০: ০১
নারায়ণগঞ্জে ধলেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় ফেরি থেকে পড়ে গেছে ট্রাকসহ পাঁচটি যানবাহন। এতে এক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে মাঝনদীতে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান বক্তাবলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. রকিবুজ্জামান।

মো. রকিবুজ্জামান বলেন, ‘বক্তাবলীর পূর্বপাশের ঘাট থেকে যানবাহন ও যাত্রী নিয়ে ফেরিটি ছাড়ে। মাঝনদীতে হঠাৎ একটি ট্রাক চালু হয়ে যায়।’

এ সময় ট্রাকটি ছাড়াও সামনে থাকা একটা মোটরসাইকেল, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও একটি ভ্যানগাড়ি পানিতে পড়ে যায়। এ ঘটনার পর ট্রাকের চালক সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও ভ্যানের চালক নিখোঁজ বলে জানান ওই পুলিশ কর্মকর্তা।

