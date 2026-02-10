‘দাঁড়িপাল্লার জয় হবে’ বলায় ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার

রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর পক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে পদ হারিয়েছেন রাজশাহীর এক ছাত্রদল নেতা। তাঁর নাম মুস্তাফিজুর রহমান মিলন। তিনি বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। সোমবার রাতে তাঁকে বহিষ্কার করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ছাত্রদল।
দলীয় সূত্র জানায়, সোমবার রাত ৭টার দিকে মুস্তাফিজুর রহমান নিজের ফেসবুক আইডি থেকে রাজশাহী-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবদুল বারীর পক্ষে একটি পোস্ট দেন। এর আগের দিন তিনি জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভার একটি ছবি পোস্ট করেন। ওই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘দাঁড়িপাল্লার জয় হবে, ইনশাল্লাহ।’ পোস্ট দুটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নজরে আসে।
সর্বশেষ পোস্ট দেওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে রাতেই মুস্তাফিজুর রহমানকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনাও দেওয়া হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
বহিষ্কৃত নেতা মুস্তাফিজুর রহমান জানান, বহিষ্কারের ঘটনায় তাঁর ব্যক্তিগত কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে তিনি দাবি করেন, বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর ফেসবুক আইডির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ সাংগঠনিকভাবে তাঁর নাম মিলন পারভেজ। তিনি এই বহিষ্কার নিয়ে ভাবছেন না।
আহত ঠান্ডু মন্ডল বলেন, ‘হামলাকারীরা আমাদের গ্রামেরই ছেলে। ওরাও ধানের শীষের সমর্থক। তাদের সঙ্গে আমাদের আগের বিরোধ ছিল। ভোট চেয়ে কাপ-পিরিচ প্রতীকের একজন সমর্থকের সঙ্গে ফেরার সময় সুযোগ নিয়ে হামলা করা হয়েছে। পুরোনো বিরোধে নির্বাচনকে কাজে লাগানো হয়েছে।’৮ মিনিট আগে
নওগাঁর ধামইরহাটে ৫৩টি ভোটকেন্দ্রে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এগুলোর মধ্যে ৩৭টি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১৬টি কেন্দ্র চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রতিটি কেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা...৩৭ মিনিট আগে
আলী মামুদের ছেলে আলী আব্দুল্লাহ তাসভীর জানান, আলী মাহমুদ দৈনিক দিনকাল পত্রিকার সিটি এডিটর ছিলেন। তাঁদের বাসা মধ্য বাড্ডার শাহবুদ্দিন মোড় এলাকায়। বাসা থেকে গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে বের হয়েছিলেন তিনি। এরপর দুপুরে যান প্রেসক্লাবে।১ ঘণ্টা আগে
সড়কপথেও একই ধরনের চাপ লক্ষ করা গেছে। বাস রিকুইজিশনের কারণে সড়কে যানবাহনের সংখ্যা তুলনামূলক কম বলে জানিয়েছেন বাসমালিকেরা। এতে ঘরমুখী যাত্রীরা গাড়ির সংকটে পড়েছে। অনেকে বাধ্য হয়ে বাস, ট্রাক কিংবা যে গাড়ি পাচ্ছে; সেটিতে যাত্রা করছে।২ ঘণ্টা আগে