চাঁদাবাজি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক

ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় কিষানহাটে সেনাবাহিনী পরিচয়ে চাঁদাবাজি করার সময় হাতেনাতে মো. আরিফ শেখ (৩৯) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তরের পর বিশেষ আইনে প্রতারণামূলক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে অভিযান চালিয়ে আরিফ শেখকে আটক করা হয়। তিনি গোয়ালচামট এলাকার বাসিন্দা এবং দৈনিক ঘোষণা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি পরিচয় দেন বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে।
আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানায় ফরিদপুর সেনা ক্যাম্প।
সেনাবাহিনী জানায়, কিষানহাট এলাকায় ওই ব্যক্তি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরিচয় দিয়ে জনগণের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করছেন। এমন খবরের ভিত্তিতে ফরিদপুর সেনা ক্যাম্পের নেতৃত্বে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং স্থানীয় পুলিশের একটি যৌথ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিজেকে ‘দৈনিক ঘোষণা’ সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে দাবি করেন এবং ভুয়া পরিচয়ে সাধারণ জনগণকে হেনস্তার অভিযোগ স্বীকার করেন।
আটক আসামিকে কোতোয়ালি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভুয়া পরিচয় দেওয়ার অপরাধে বিশেষ ধারায় প্রতারণা মামলা নেওয়া হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
এর আগে গত বুধবার (২১ জানুয়ারি) ভোরে অভিযান চালিয়ে মো. জহির মোল্যা (৪১) নামের আরও একজন ভুয়া সাংবাদিককে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক করে সেনাবাহিনী। পরে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের পর গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ভুয়া সাংবাদিক পরিচয়ধারী জহির মোল্যা ও আরিফ শেখ ফরিদপুরের একটি ভুঁইফোড় সংগঠনের সদস্য বলে জানা যায়।
বগুড়ার টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ফার্মেসি ও একটি রেস্টুরেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে হাসপাতালের সামনে একটি ওষুধের দোকান থেকে ধোঁয়া...১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে তল্লাশি চলাকালে এক পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে লিয়ন (২৮) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে পৌর এলাকার পাগলপাড়া বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এখন এক উত্তপ্ত জনপদ। র্যাব কর্মকর্তা নায়েব সুবেদার মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া হত্যা মামলার প্রধান আসামি মোহাম্মদ ইয়াসিন প্রকাশ্যেই প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘ঝামেলা করলে বড় ধরনের পাবলিক বিস্ফোরণ ঘটবে।’ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ২৯ মিনিটের...১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকেরা বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে গৌরনদী উপজেলার কসবা দুধ মল্লিক পীরের মাজারের সামনে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।২ ঘণ্টা আগে