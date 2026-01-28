Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে আদালত বর্জন আইনজীবীদের, বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে আদালত বর্জন আইনজীবীদের, বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি
আদালতের বারান্দায় পুলিশসহ বিচারপ্রার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে এক বিচারকের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তুলে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বর্জন করেছেন আইনজীবীরা। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় এই বর্জন কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, আদালতটির বিচারক সেলিম রেজা আইনজীবী ও মক্কেলদের সঙ্গে রূঢ় ও অশোভন আচরণ করেন।

আইনজীবীদের আদালত বর্জনে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন বিচারপ্রার্থীরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিচারপ্রার্থীরা আদালতের বারান্দায় অপেক্ষায় থাকলেও আইনজীবীরা না আসায় বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত আদালতের কার্যক্রম শুরু হতে দেখা যায়নি।

জেলা আইনজীবী সমিতি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা দেড়টার দিকে এক জরুরি সভা ডেকে এই বর্জন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দীন মৃধা জসীমসহ সকল নির্বাহী কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট খোন্দকার লুৎফর রহমান পিলু বলেন, ‘চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বিচারক সেলিম রেজা আইনজীবী এবং মামলার পক্ষদের সঙ্গে নিয়মিত খারাপ আচরণ এবং রূঢ় ব্যবহার করেন। এটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সমিতি এই জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘জেলা ও দায়রা জজ জিয়া হায়দারের আহ্বানে আমরা আলোচনায় বসেছি ৷ আমাদের দাবি, ওই বিচারককে অপসারণ না করা পর্যন্ত ওই আদালতের সকল কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্জন চলবে।’

এ ব্যাপারে জানতে বিচারক সেলিম রেজার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে কোনো সাড়া মিলেনি। পরে তাঁর পেশকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বিচারক এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি নন।

ফরিদপুর
