Ajker Patrika
দিনাজপুর

ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় অটোর ৪ যাত্রী আহত, বিক্ষুব্ধ জনতার আগুনে পুড়ল ট্রাক

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর), প্রতিনিধি
দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় একটি অটোরিকশার চার যাত্রী আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে রংপুর-দশমাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রোববার (২৪ মে) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার রানীরবন্দর বাজারের পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দিনাজপুরের দশমাইল এলাকা থেকে সৈয়দপুরগামী একটি দ্রুতগতির ড্রাম ট্রাক রানীরবন্দর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে একটি অটোরিকশাকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চালকসহ চারজন গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকটি আটক করে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে আগুন না নিভিয়েই ফিরে যেতে হয়।

চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন নবী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ট্রাকটিতে আগুন দেয়। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালালেও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে রংপুর-দশমাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুলিশ কাজ করছে।

দিনাজপুরপুলিশচিরিরবন্দরবিদ্যুৎবিক্ষোভবন্ধদিনাজপুর সদরআহত
