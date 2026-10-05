Ajker Patrika
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দিনাজপুর

বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে নিখোঁজ, ধানখেতে মিলল মরদেহ

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে নিখোঁজ, ধানখেতে মিলল মরদেহ
মরদেহ দেখতে ভিড় করছেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে চার্জার ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর ধানখেত থেকে মোকছেদুল ইসলাম (৫২) নামে এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার সাতনালা ইউনিয়নের মানিকবাটি গ্রামের ঈদগাহ মাঠের পাশের ধানখেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত মোকছেদুল ইসলাম উপজেলার ইছামতী গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার বিকেলে চার্জার ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন মোকছেদুল। রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। সোমবার সকালে স্থানীয় লোকজন সাতনালা ইউনিয়নের ফুলটঙ্গী ঈদগাহ মাঠের পাশে ধানখেতে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর গলায় গামছা প্যাঁচানো ছিল। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে চিরিরবন্দর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন নবী আজকের পত্রিকাকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মোকছেদুল ইসলামকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করে তাঁর চার্জার ভ্যানটি নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।’

ওসি আরও বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

বিষয়:

নিখোঁজদিনাজপুরচিরিরবন্দরমরদেহজেলার খবররংপুর বিভাগ
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