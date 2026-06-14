দিনাজপুরে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে চুরির প্রস্তুতির অভিযোগে গণপিটুনিতে হীরা মিয়া (৩৫) নামে এক যুবক মারা গেছেন। রোববার (১৪ জুন) উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়নের শ্যামপুর টঙ্গীপাড়া আদিবাসী পল্লিতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত হীরা মিয়া একই ইউনিয়নের জাটিহার গ্রামের মৃত আজিজার রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রোববার ভোরে অনিল টুডু বাড়ির একটি ঘরের জানালা ভাঙার শব্দ পেয়ে লোকজন হীরা মিয়াকে আটক করেন। পরে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে তাকে মারধর করেন। এতে গুরুতর আহত হয়ে সকাল ৬টার দিকে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বিরামপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার হারেজ উদ্দিন ও নবাবগঞ্জ থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
এ বিষয়ে নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল কুদ্দুস বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।
এদিকে এ ঘটনার পর গ্রেপ্তার আতঙ্কে ওই এলাকার লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেছে।
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