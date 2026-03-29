Ajker Patrika
দিনাজপুর

দাঁড়িয়ে থাকা বালুর ট্রাকে চলন্ত বাসের ধাক্কা, নিহত ২

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৯ মার্চ ২০২৬, ১০: ৪৭
ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেওয়ায় বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বিরামপুরে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বালুবাহী ট্রাকের পেছনে ঢাকাগামী একটি বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অন্তত ছয় যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল ৬টার দিকে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ সড়কের বিরামপুরের চন্ডিপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বাসের যাত্রী মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার খবির উদ্দিনের ছেলে মোশাররফ হোসেন বাবুর (৫৭) পরিচয় পাওয়া গেছে। অন্যজনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। বিরামপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আতাউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, পঞ্চগড় থেকে বেশ কিছু যাত্রী নিয়ে হেরিটেজ স্লিপার নামের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকায় যাচ্ছিল। পথে চন্ডিপুর এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বালুবাহী ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই বাসের চালকের সহকারী ও এক যাত্রীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন।

বিরামপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আতাউর রহমান বলেন, সকালে সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে। আহত ব্যক্তিরা বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

