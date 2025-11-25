মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র: উদ্বোধনের ৪ বছরেও চালু হয়নি

দিনাজপুর প্রতিনিধি
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার নশরতপুর ইউনিয়নের রানীরবন্দর ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রটি উদ্বোধনের পর কেটে গেল প্রায় চার বছর। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জনবল বরাদ্দ না দেওয়ায় এটি আজও চালু হয়নি। ফলে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার হাজারো বাসিন্দা।
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অর্থায়নে কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়। ২০২২ সালের জুন মাসে তৎকালীন সংসদ সদস্য আবুল হাসান মাহমুদ আলী এই কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। আধুনিক অবকাঠামো, বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জামসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রটি বন্ধ। ব্যবহারের অভাবে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হতে বসেছে। এ ছাড়া এক বছরের বেশি বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় যেকোনো সময় সংযোগবিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
নশরতপুর গ্রামের বাসিন্দা রশিদুল ইসলাম বলেন, ‘মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য সরকার কোটি টাকা খরচ করে হাসপাতালটি নির্মাণ করল অথচ ডাক্তার-নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তাহলে এই হাসপাতাল নির্মাণের কী দরকার ছিল? হাসপাতালটিতে ডাক্তার থাকলে আশপাশের হাজারো মানুষের কত উপকার হতো। আমরা স্থানীয়রা চাই দ্রুত হাসপাতালটিতে ডাক্তারসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিয়ে মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হোক।’
স্থানীয় ইউপি সদস্য মশিউর রহমান জানান, রানীরবন্দর ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রটি চালু হলে আশপাশের তিনটি ইউনিয়ন—নশরতপুর, তেঁতুলিয়া ও আলোকডিহির—হাজারো মানুষ উপকৃত হতেন। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, ‘হাসপাতালে আধুনিক ভবন, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ডাক্তারদের থাকার আবাসিক ভবন সবই রয়েছে। কিন্তু অজানা কারণে এখানে ১৬ জনের একজনও লোকবল নিয়োগ দেয়নি সরকার। কেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকায় বাধ্য হয়ে গর্ভবতী মা ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য রানীরবন্দরের বেসরকারি ক্লিনিক বা ১৫ কিলোমিটার দূরের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে হয়।’
মশিউর রহমান আরও জানান, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সপ্তাহে দুই দিন একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার রাখা হয়েছে, যিনি জ্বর-সর্দিসহ বিভিন্ন রোগের ওষুধ প্রদান করেন।
রানীরবন্দর ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী বেলাল হোসেন বলেন, ‘হাসপাতালটি উদ্বোধনের পর থেকে আমি পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করে আসছি। কিন্তু হঠাৎ করে ১৬ মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। আমার বাসা থেকে হাসপাতালে যাওয়া-আসার দৈনিক খরচ ১৫০ টাকা। যেহেতু আমি কোনো বেতন-ভাতা পাচ্ছি না, তাই সপ্তাহে একদিন করে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে চলে আসি। এভাবে আর কত দিন কাজ করব?’
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আরমান জনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘১৬ জনের বিপরীতে কোনো জনবল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।’ তিনি আরও জানান, এমন অবস্থায় তাঁরা ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার পদায়ন করেছেন, যিনি সপ্তাহে দুই দিন সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে থাকেন।
আলোচিত-সমালোচিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান ‘এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড’-এর সিইও সোনিয়া বশির কবিরের বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশের একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অন্তত ৮০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। নিজের প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়ে ও শেয়ার বিক্রির কথা বলে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আত্মগোপনে চলে গেছেন তিনি।
ভুক্তভোগীরা দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন আদালতে সোনিয়া কবির ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করেছেন। এসব মামলার কিছু তদন্ত চলছে, আবার কয়েকটি মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রতিবেদনও দিয়েছে পুলিশ।
গত জানুয়ারিতে মিসেস জেরিন চৌধুরী ও তানভীর ইসলাম নামে দুজন ব্যবসায়ী সোনিয়া কবিরের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে চারটি মামলা করেন। মামলায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন তাঁরা। এর মধ্যে দুটি মামলা এনআই অ্যাক্টে করা। এসব মামলায় সোনিয়া কবিরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
জেরিন চৌধুরী গত ১২ জানুয়ারি আদালতে করা একটি মামলায় অভিযোগ করেছেন, সোনিয়া কবির ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে হিসাব প্লাস ডটকম লিমিটেড ও এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেডের শেয়ার বিক্রি, কোম্পানিতে বিনিয়োগ ও লভ্যাংশ দেওয়ার কথা বলে ২ কোটি ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৩০০ টাকা নিয়েছেন। এর মধ্যে ২০২১ সালের ৬ জুলাই এক্সিম ব্যাংকের মাধ্যমে ১৬ লাখ ৫০ হাজার, ২০২২ সালের ২৩ অক্টোবর আইএফআইসি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪০ লাখ এবং একই বছরের ৫ জুন ৪৫ লাখ টাকা দেন জেরিন চৌধুরী। এ ছাড়া হিসাব প্লাস ডটকম লিমিটেডে বিনিয়োগ করেন ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এভাবে কয়েক দফায় দুটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি ও লভ্যাংশের কথা বলে জেরিন চৌধুরীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন সোনিয়া কবির। তাঁর কাছে মূলধন ও লভ্যাংশসহ ২ কোটি ৯ লাখ ৩৩ হাজার টাকা পাওনা বলে দাবি করেছেন জেরিন চৌধুরী।
জেরিন চৌধুরীর করা মামলাটি তদন্ত করেছে পুলিশের বিশেষিত তদন্ত সংস্থা পিবিআই ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পরিদর্শক এস এম আশরাফুল আলম গত ১৬ সেপ্টেম্বর আদালতে সোনিয়া কবিরকে দায়ী করে প্রতিবেদন দেন। প্রতিবেদনে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে সোনিয়া কবিরকে টাকা দেওয়ার প্রমাণের বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে সোনিয়া কবিরকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশরাফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিনিয়োগের কথা বলে সোনিয়া কবির টাকা নিয়েছেন, তাঁর সত্যতা মিলছে। তাঁকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। মামলাটি এখন বিচারাধীন রয়েছে।
সোনিয়া কবির আরও কয়েকজন উদ্যোক্তার কাছ থেকে তার প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের কথা বলে টাকা নিয়েছেন। কাউকে কোম্পানির শেয়ার দেওয়ার কথা বলেছেন, আবার কাউকে লভ্যাংশ দেওয়ার কথা বলে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে তানভীর ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ী রয়েছেন। তানভীর ইসলামও গত জানুয়ারিতে ঢাকার নিম্ন আদালতে একটি মামলা করেছেন। মামলায় তিনি সোনিয়া কবিরকে ঋণ বাবদ এবং তাঁর কোম্পানিতে বিনিয়োগের জন্য ৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।
তানভীর ইসলামের মামলাটি তদন্ত করেছেন পিবিআইর পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামলায় সোনিয়া কবিরের প্রতারণার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে মামলার বাদী তানভীর ইসলাম বলেন, বিনিয়োগের কথা বলে টাকা নিয়ে সোনিয়া কবির মূলধন বা লভ্যাংশ কোনো কিছুই ফেরত দেননি। উল্টো তিনি ভয়ভীতি দেখাতেন, পারলে টাকা ফেরত নিয়ো—এমন হুমকি দিতেন।
এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ রয়েছে। এক সাবেক সেনা কর্মকর্তার কাছ থেকে নেওয়া ১৫ কোটি টাকা এবং ফাইবার হোম লিমিটেডের কাছ থেকে নেওয়া ১২ কোটি টাকা ফেরত দেয়নি প্রতিষ্ঠানটি।
এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড মূলত সরকার ও বেসরকারিভাবে ‘মূলধন বা ক্যাপিটাল’ তৈরি করে এরপর তা ছোট ছোট স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিনিয়োগ করত। একপর্যায়ে বিনিয়োগ বা ঋণ না দিয়ে উল্টো প্রতারণা করত বলে অভিযোগ ওঠে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে। গত অক্টোবরে সোনিয়া কবির ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করেছে স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান মার্কোপোলো, ফসল, যাত্রী, ১০ মিনিট স্কুল, অরোগা ও সোলশেয়ার।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসবিকে টেকের সিইও সোনিয়া কবির কেবল দেশের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতারণা করেননি, তিনি সিঙ্গাপুরের দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও প্রতারণা করেছেন। সিঙ্গাপুরের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম ডি ইনভেস্টমেন্ট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (ডিআইভিসি)-এর সঙ্গে ১৫ লাখ ডলারের শেয়ার বিক্রির চুক্তি করেছিল সোনিয়া কবিরের প্রতিষ্ঠান এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড। তাদের টাকা আত্মসাৎ করায় সোনিয়ার বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে ওই প্রতিষ্ঠানটি মামলা করেছে।
এসব বিষয়ে বক্তব্যের জন্য সোনিয়া কবিরের গুলশান ২ নম্বরের অফিসে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এমনকি তাঁর বারিধারার বাসায়ও তিনি নেই বলে নিরাপত্তাকর্মীরা জানান। এরপর তাঁর মোবাইল নম্বরে একাধিকবার ফোন ও বার্তা দিলেও তিনি সাড়া দেননি। তাঁর অফিসের একজন সহকর্মী জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন।
সোনিয়া কবিরের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় এনআই অ্যাক্টের মামলার দুটি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
তিন দফা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদী। ভূমিকম্পের পর সারা দেশের পরিস্থিতি শান্ত হলেও পুরো জেলায় এখনো বিরাজ করছে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা। গত শনিবার রাত থেকে রোববার ভোর পর্যন্ত আতঙ্ক ও গুজবের কারণে জেলার হাজারো মানুষ রাস্তা, মাঠ, খোলা জায়গায় রাতযাপন করেছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুজবে কান না দিতে বলা হলেও কাটেনি আতঙ্ক।
গত শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এতে জেলায় ৫ জন নিহত ও শতাধিক মানুষ আহত হন। বিভিন্ন স্থানে ও ভবনে ছোট-বড় ফাটল দেখা দেয়। এরপর শনিবার সকালে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার এবং একই দিন সন্ধ্যায় ৪ দশমিক ৩ মাত্রা ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই তিনটি ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এখন খোলা আকাশের নিচেই নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন অনেকে। নরসিংদী পৌর এলাকার ব্রাহ্মন্দী, গাবতলী, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, মাধবদীর এসপি ও গার্লস স্কুল মাঠ, পলাশের পিডিবি ও প্রাণ-আরএফএল মাঠসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে দল বেঁধে শত শত মানুষকে বাইরে অবস্থান করতে দেখা যায়। কেউ কলেজ মাঠে, কেউ বাড়ির আঙিনায়, আবার কেউ সড়কের পাশে রাতযাপন করেছেন।
গতকাল সোমবার সকালেও মানুষের মধ্যে ছিল এমন উদ্বেগ। স্থানীয়দের দাবি, শনিবার সন্ধ্যার কম্পনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে রাত ১২টার পর বড় আকারের আরেকটি ভূমিকম্প হবে। মুহূর্তেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে শহর ও উপশহরে। এতে ভীত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ।
শনিবার রাতে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছেন ব্রাহ্মন্দীর বাসিন্দা রাশেদুল করিম। বলেন, ‘ভবন কাঁপতে দেখে ছোট বাচ্চা নিয়ে বাইরে বের হই। গুজব শুনে আর ঘরে ঢুকতে সাহস হয়নি।
রাতটা খোলা জায়গাতেই কাটিয়েছি।’
গাবতলীর মো. কবীর হোসেন বলেন, ‘এবারের ভূমিকম্পে গাবতলীতে বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। সে ভয় মানুষের ভেতরে ঢুকেছে। শনিবার রাতে আমাদের সবাই মাঠে থাকলেও আমি একাই বাড়িতে ছিলাম। অনেকেই রাত আড়াইটায়, কেউ ভোরে বাড়ি ফেরেন।’
শনিবার রাতে খোলা মাঠে ছিলেন সুমন মিয়া। তিনি বলেন, ‘শুনেছি পুরোনো ভবনগুলো ঝুঁকিতে। তাই পরিবার নিয়ে বাইরে থাকাই নিরাপদ মনে হয়েছে।’
পলাশ প্রেসক্লাবের সভাপতি হাজি মো. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘রাত ১১টার পর ওয়াপদা গেট এলাকায় মানুষ কাঁথা-বালিশ নিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। পলাশ বাজারেও একই দৃশ্য—অনেকে পিডিবির মাঠে রাত কাটান।’
কলেজপাড়ার গৃহবধূ সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ‘পরপর তিনবার ভূমিকম্পে মনে হচ্ছিল বড় কিছু হয়ে যাবে। তাই নিচতলায় নেমে থাকি। বাচ্চারা আতঙ্কে কাঁদছিল।’
এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কলেজপাড়া ও ব্রাহ্মন্দী বালুরচরে ঘনবসতিতে গড়ে ওঠা অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে আরও বাড়ানো হয় আতঙ্ক। এ পরিস্থিতিতে রোববার দুপুরে ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন পুনরায় বলেন, ‘গুজব ছড়াবেন না, গুজবে বিশ্বাস করবেন না।’
তবে এরপরও উদ্বেগ কমেনি। রোববার রাতেও শহরের গাবতলী এলাকায় অনেকেই খোলা আকাশের নিচে রাত্রীযাপন করেন।
এদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে গুজব প্রসঙ্গে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আকরাম হোসেন বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের কোনো নোটিশ পাইনি। সিদ্ধান্ত হলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হবে।’
এ নিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও সহায়তা দেওয়া হবে। তবে গুজব ছড়াবেন না, গুজবে বিশ্বাস করবেন না।’
প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকায় ছিনতাইকারীদের দাপট বেড়েছে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার জামতৈল রেলওয়ে স্টেশন। চলন্ত ট্রেন থেকে শুরু করে প্ল্যাটফর্মের দুই প্রান্ত সবখানেই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস ও ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী দ্রুতযান আন্তনগর এক্সপ্রেসেই বেশি ঘটে এমন ঘটনা। তবে এর বাইরেও রাত সাড়ে ১০টার পর থেকে যেসব ট্রেন স্টেশন থেকে ক্রসিং হয়, সেসব ট্রেনেও ছিনতাই হয় বলেও জানিয়েছেন স্টেশনের কর্মচারীরা।
স্টেশন কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, গত ১০ মাসে এখানে অন্তত ১০০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সপ্তাহে তিন-চার দিনই কোনো না কোনো ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ৮-১০ মাস ধরে দুটি ট্রেনকে ঘিরে জামতৈল এলাকায় ছিনতাইকারীদের উপদ্রব দেখা গেছে আশঙ্কাজনক হারে। ট্রেন ছাড়ার আগমুহূর্তে ৭-৮ জনের দল যাত্রীদের মালপত্র ছিনিয়ে নেয়। তাদের বয়স ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ সময় যাত্রীরা মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় বা জানালার পাশে দাঁড়ালে মুহূর্তেই জিনিসপত্র টেনে নেয় তারা।
জামতৈল রেলওয়ের স্টেশনমাস্টার (ইনচার্জ) আবু হান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রায় দিনই রাতে ট্রেন ছাড়ার সময় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। তবে যাত্রীরা রানিং (চলন্ত ট্রেন) হওয়ায় কেউ মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ দেয় না। তিনি আরও বলেন, আগস্ট মাসে উপজেলার তাজুরপাড়া ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় সিগন্যাল লাইটে খড়কুটা বা বস্তা জাতীয় কিছু একটা ঢুকিয়ে লাইট বন্ধ করে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ট্রেন থামিয়ে ছিনতাই করা। তবে চালক বিষয়টি বুঝতে পেরে ট্রেন থামাননি।
স্টেশনমাস্টার আবু হান্নান বলেন, ‘ক্যামেরার মান খুবই খারাপ, তাই ছিনতাইকারীদের চেহারা বোঝা যায় না। বিষয়টি জিআরপি ও কামারখন্দ থানা-পুলিশকে জানিয়েছি। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও অবগত করেছি।’
সরেজমিনে স্টেশন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্টেশনের দুই প্রান্তেই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ পাশে কামারের গলির পাশে থাকা দোকানসংলগ্ন এলাকায় সুযোগ বুঝে ছিনতাইকারীরা সক্রিয় থাকে। অন্যদিকে উত্তর পাশেও ছিনতাই করে অন্ধকার গলির দিকে পালিয়ে যায়। স্টেশনের দ্বিতীয় লাইনে যথাযথ আলোর ব্যবস্থা না থাকায় ছিনতাইকারীরা আরও সুযোগ পেয়ে যায় বলে জানান তাঁরা।
রুহুল নামের এক যাত্রী বলেন, ‘ট্রেনে ওঠার সময় মোবাইল হাতে থাকলে মনে হয় এক মিনিটেই হয়তো ছিনতাই হয়ে যাবে। নিরাপত্তার তেমন ব্যবস্থা নেই। রাতে ভয় লাগে।’
সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশন রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল উদ্দিন বলেন, ‘আমরা আমাদের জায়গা থেকে কাজ করে যাচ্ছি।’
পশ্চিম রেলের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদের বলেন, জামতৈলে কোনো পুলিশ ফাঁড়ি নেই। তবে নতুন করে ফাঁড়ির অনুমোদন পাওয়া গেছে। মাসদুয়েকের মধ্যেই কার্যক্রম শুরু হবে। তখন নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা দূর হবে। তিনি বলেন, ‘সিসি ক্যামেরার বিষয়টিও আমরা দেখব।’
কুড়িগ্রামের চার আসনে এবার বড় ফ্যাক্টর হতে পারে জাতীয় পার্টির (জাপা) ভোটব্যাংক। দলটির নেতারা বলছেন, আগামী নির্বাচনে তাঁদের অংশ নেওয়ার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত নয়। সে ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দলটি ভোটে অংশ না নিলে তাদের ভোটে নজর থাকবে দুই বড় দল বিএনপি ও জামায়াতের। আবার জাপা নির্বাচনে গেলে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একাংশকে কাছে পেতে পারে তারা।
২০১৪ সালের নির্বাচনে জেলার চার আসনের তিনটিতেই বিজয়ী হয় জাপা। অন্যটি পায় জাতীয় পার্টি-জেপি (মঞ্জু)। তবে ২০১৮ সালে এ চিত্র বদলে যায়। ওই বছর চার আসনের তিনটি আওয়ামী লীগের দখলে যায়। শুধু কুড়িগ্রাম-২ আসনটি ধরে রাখতে সমর্থ হয় জাপা। ২০২৪ দুটিতে আওয়ামী লীগ ও একটিতে জাপা প্রার্থী বিজয়ী হন। অন্যটিতে জয় পান স্বতন্ত্র প্রার্থী।
জুলাই অভ্যুত্থানের পর উদ্ভূত বাস্তবতায় আগামী নির্বাচনে এখানে বিএনপি ও জামায়াত দুই দলই আশাবাদী। জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল মতিন ফারুকী বলেন, ‘আমরা ভোটারদের কাছে যাচ্ছি। চারটি আসনেই বিজয়ী হব ইনশা আল্লাহ।’
জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ বলেন, ‘বড় দল হিসেবে বিএনপিতে কিছু মতবিরোধ থাকলেও চারটি আসনে দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করতে নেতা-কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন। উন্নয়নের স্বার্থে জনগণ আমাদের প্রার্থীদের বিজয়ী করবেন ইনশা আল্লাহ।’
কুড়িগ্রাম-১: নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী সাবেক এমপি সাইফুর রহমান রানা। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম। জাপার পাঁচবারের এমপি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাকের নির্বাচনে অংশগ্রহণের গুঞ্জন রয়েছে। সে ক্ষেত্রে এখানে ত্রিমুখী লড়াই হতে পারে। মোস্তাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জাপার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। তবে শেষ পর্যন্ত অংশ নিলে বৃহত্তর রংপুরে আমাদের বিজয় ঠেকানোর মতো দল নেই।’ আসনটিতে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন হারিসুল বারি রনি।
কুড়িগ্রাম-২: জেলার চারটি আসনের মধ্যে এখানে অপেক্ষাকৃত স্বস্তিতে রয়েছে বিএনপি। আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ।
জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট ইয়াসিন আলী সরকার। তাঁদের দুজনকেই শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেন জাতীয় পার্টির সাবেক এমপি পনির উদ্দিন আহমেদ। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন অধ্যক্ষ মো. নূর বখত মিয়া। এনসিপির মনোনয়ন পেতে পারেন ড. আতিক মুজাহিদ।
কুড়িগ্রাম-৩ : উলিপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের সাবেক জেলা সভাপতি তাসভীর উল ইসলাম। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী। ইসলামী আন্দোলন থেকে আলোচনায় রয়েছেন সাবেক এমপি ডা. আক্কাছ আলী সরকার। জাতীয় পার্টি থেকে আব্দুস সোবহান নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন বলে এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এখানে কিছুটা বেকায়দায় রয়েছে বিএনপি। দলের প্রাথমিক মনোনয়নবঞ্চিত আব্দুল খালেকের অনুসারীরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে এলাকায় নানা কর্মসূচি পালন করছেন।
কুড়িগ্রাম-৪: ব্রহ্মপুত্রবিধৌত চিলমারী, রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে বিএনপি ও জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী আপন দুই ভাই। জামায়াতের পক্ষ থেকে অনেক আগেই এখানে মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাককে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। পরে বিএনপি থেকে তাঁর বড় ভাই ও দলের রৌমারী উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমানকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়। তবে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন দলের আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় নেত্রী মমতাজ হোসেন লিপির সমর্থকেরা। ইসলামী আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রার্থী হাফিজুর রহমানও একই গ্রামের বাসিন্দা। জাপা থেকে রৌমারীর সাইফুর রহমানের নাম শোনা গেলেও এখন পর্যন্ত তাঁকে জনসংযোগ চালাতে দেখা যায়নি।
