Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ, লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র।
বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র।

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সব ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এ কেন্দ্র থেকে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। এতে লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী আবু বকর সিদ্দিক এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) থেকে আজ সোমবার পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে তৃতীয় ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন। এর মধ্যে গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) রাতে ১ নম্বর ইউনিটটিও বন্ধ হয়ে যায়।

এর আগে ২০২০ সাল থেকে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ২ নম্বর ইউনিটটি বন্ধ রয়েছে। যার ফলে এখন বিদ্যুৎকেন্দ্রটির উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে।

জানতে চাইলে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী আবু বকর সিদ্দিক জানান, ইউনিটগুলো চালুর জন্য প্রস্ততকারক চীনা কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে তিনি আশা করেন, ১ নম্বর ইউনিটটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে; আর ৩ নম্বর ইউনিটটি চালুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনো বেশ কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। ফলে এই ইউনিটের সমস্যা সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। তিন মাস সময় লাগতে পারে।

আবু বকর সিদ্দিক আরও জানান, গত বৃহস্পতিবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কেন্দ্রের ৩ নম্বর ইউনিটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সর্বশেষ গতকাল রাতে কেন্দ্রের ১২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ১ নম্বর ইউনিটের বয়লারে টিউব ফেটে যায়, ফলে ওই ইউনিটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সর্বশেষ ওই ইউনিট থেকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছিল। সব ইউনিট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে কেন্দ্রটি থেকে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না বলেও জানান তিনি।

এদিকে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো) রংপুর অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী (অপারেশন) মো. আশরাফুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, ‘আমরা বড়পুকুরিয়া থেকে জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ পাচ্ছিলাম, তা এখন ঘাটতিতে পড়ে যাবে। ফলে অবশ্যই সমস্যা তৈরি হবে। জাতীয় গ্রিড থেকে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ পেতে গেলে দেশের অন্য জায়গা থেকে আনতে হবে। তাতে কোয়ালিটি বিদ্যুৎ হবে না, অর্থাৎ লো ভোল্টেজ হবে।’

উল্লেখ্য, বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ৫২৫ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ১ ও ২ নম্বর ইউনিট ১২৫ মেগাওয়াট করে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। আর ৩ নম্বর ইউনিটটি ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন।

বিষয়:

দিনাজপুরবিদ্যুৎকেন্দ্রবড়পুকুরিয়াতাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রউৎপাদনলোডশেডিংজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পর্নোগ্রাফিতে জড়িত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেপ্তার

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

দনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেছে, সেটা মেনেই যুদ্ধ শেষ করো—জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

সম্পর্কিত

মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করবেন শিক্ষকেরা

মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করবেন শিক্ষকেরা

চবি শিক্ষার্থীর হাত-পায়ের রগ কাটল দুর্বৃত্তরা, উদ্ধারের পর মৃত্যু

চবি শিক্ষার্থীর হাত-পায়ের রগ কাটল দুর্বৃত্তরা, উদ্ধারের পর মৃত্যু

সিংড়ায় জুয়া নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

সিংড়ায় জুয়া নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ, লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ, লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা