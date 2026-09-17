Ajker Patrika
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দিনাজপুর

ফুলবাড়ীতে পিকআপের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ফুলবাড়ীতে পিকআপের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে পিকআপের ধাক্কায় আব্দুল মজিদ (৫৮) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ভ্যানে থাকা এক যাত্রীসহ ইজিবাইকের কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বারাই চেয়ারম্যানপাড়া এলাকার এলিট পেট্রলপাম্পের সামনে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মজিদ উপজেলার এলুয়াড়ী ইউনিয়নের বড়গাছা শহড়া গ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আব্দুল মজিদ ফুলবাড়ী শহর থেকে টিন নিয়ে ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় ফুলবাড়ীর দিকে আসা কলাবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানটির সামনের দিকে থাকা অতিরিক্ত টিনে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। পরে ভ্যানটি সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে।

এ সময় ভ্যানচালক আব্দুল মজিদ মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় ভ্যানে থাকা যাত্রী জাহিদুল ইসলাম আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তিনি বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে এবং আহত ব্যক্তিকে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়:

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