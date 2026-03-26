জ্বালানি তেল নিতে গিয়ে পাম্পেই মৃত্যু

দিনাজপুরের কাহারোলে পেট্রলপাম্পে তেল নিতে গিয়ে এনায়েতুল করিম (৪৮) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বেলা ১১টায় আসমা লতিফা ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে গেলে সেখানে প্রচণ্ড ভিড়ে দীর্ঘ সময় সিরিয়ালে অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় হিট স্ট্রোক অসুস্থ হয়ে পড়েন এনায়েতুল। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক তাঁকে কাহারোল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এনায়েতুল বীরগঞ্জ উপজেলার সাতোর ইউনিয়নের দোলুয়া বাজারসংলগ্ন প্রাণনগর সাহাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত মোজাম্মেল হক মাস্টারের বড় ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক।
নিহতের চাচাতো ভাই মাহামুদুল হাসান জানান, এনায়েতুল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কীটনাশক কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। কাহারোল উপজেলার তারগাঁও ইউনিয়নের ইছাইল গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে ঈদের দাওয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি।
কাহারোল থানা ওসি তদন্ত শ্যামল চন্দ্র বর্মণ বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। পরে কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবারের কাছে মৃতদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
মরহুমের জানাজা আজ বাদ আসর নিজ গ্রামের বাড়ি প্রাণনগর ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।
আহ্বায়ক মো. আলাউল হক তার পদত্যাগপত্রে বলেন, ‘পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে আমি দলের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছি না। তাই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’৪২ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাংনীতে আগে কখনো এত দীর্ঘ মোটরসাইকেলের লাইন দেখা যায়নি। তীব্র গরমের কারণে অনেক চালক মোটরসাইকেল রাস্তার পাশে লাইনে রেখে আশপাশের দোকান, ছাউনি বা গাছের নিচে বসে অপেক্ষা করছেন। প্রশাসনের তদারকি না থাকায় মাঝেমধ্যে চালকদের মধ্যে উত্তেজনাও তৈরি হচ্ছে। তেল দেওয়ার সময় চালকদের...১ ঘণ্টা আগে
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সরকার গঠন করেছে, এমন অনেকেই মহাপরাক্রমশালী ছিল, অনেক শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তারা যখনই গণরায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছে, গণরায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তারা কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সোয়া ৪টার দিকে চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের বানিয়াছড়া বাজারের অদূরে উত্তরে ভিলেজারপাড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে