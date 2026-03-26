Ajker Patrika
দিনাজপুর

জ্বালানি তেল নিতে গিয়ে পাম্পেই মৃত্যু

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
জ্বালানি তেল নিতে গিয়ে পাম্পেই মৃত্যু
দিনাজপুরের কাহারোলে পেট্রলপাম্পে তেল নিতে গিয়ে এনায়েতুল করিম (৪৮) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বেলা ১১টায় আসমা লতিফা ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে গেলে সেখানে প্রচণ্ড ভিড়ে দীর্ঘ সময় সিরিয়ালে অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় হিট স্ট্রোক অসুস্থ হয়ে পড়েন এনায়েতুল। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক তাঁকে কাহারোল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এনায়েতুল বীরগঞ্জ উপজেলার সাতোর ইউনিয়নের দোলুয়া বাজারসংলগ্ন প্রাণনগর সাহাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত মোজাম্মেল হক মাস্টারের বড় ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক।

নিহতের চাচাতো ভাই মাহামুদুল হাসান জানান, এনায়েতুল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কীটনাশক কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। কাহারোল উপজেলার তারগাঁও ইউনিয়নের ইছাইল গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে ঈদের দাওয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি।

কাহারোল থানা ওসি তদন্ত শ্যামল চন্দ্র বর্মণ বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। পরে কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবারের কাছে মৃতদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

মরহুমের জানাজা আজ বাদ আসর নিজ গ্রামের বাড়ি প্রাণনগর ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, 'কচুকাটা' হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা 'কেটামিন' তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

জ্বালানি তেল নিতে গিয়ে পাম্পেই মৃত্যু

জ্বালানি তেল নিতে গিয়ে পাম্পেই মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা কমিটি থেকে আহ্বায়কসহ চার নেতার পদত্যাগ

তেলের সংকট আর গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা মোটরসাইকেলচালকদের

গণরায়ের বিরুদ্ধে গেলে জনগণই তাদের প্রত্যাখ্যান করবে: আসিফ মাহমুদ