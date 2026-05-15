ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে বড় মাঠে মিলল এসএসসির ৫০ উত্তরপত্র

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
উদ্ধার করা উত্তরপত্রের বান্ডিল। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড় মাঠ থেকে চলমান এসএসসি পরীক্ষার ৫০টি উত্তরপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের বড় মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে শহীদ মিনারের পাশ থেকে খাতাগুলো পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন যুবক মাঠে ঘোরাঘুরির সময় এক কোণে পড়ে থাকা খাতার বান্ডিল দেখতে পান। পরে কাছে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন, এগুলো চলমান এসএসসি পরীক্ষার ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের উত্তরপত্র। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খাতাগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

জানা গেছে, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা ৫ মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া বান্ডিলে মোট ৫০টি উত্তরপত্র রয়েছে।

এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্রসচিব মোতাহার উল আলম বলেন, ‘পরীক্ষা শেষে নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে উত্তরপত্রগুলো বোর্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বোর্ড থেকে সেগুলো মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গতকালই বোর্ড থেকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উত্তরপত্রগুলো পরীক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কোনো শিক্ষক উত্তরপত্র নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হয়তো অসাবধানতাবশত সেগুলো হারিয়ে ফেলেছেন।’

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ বড় মাঠ থেকে এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রের একটি বান্ডিল উদ্ধার করেছে। সেখানে মোট ৫০টি উত্তরপত্র ছিল। খাতাগুলো বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

