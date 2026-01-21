Ajker Patrika

নেছারাবাদে মহিলা দলে যোগ দিলেন মহিলা লীগের শতাধিক নারী

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
উঠান বৈঠকে মহিলা লীগ ছেড়ে আসা নারীদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন মহিলা লীগ ছেড়ে বিএনপির মহিলা দলে যোগ দিয়েছেন শতাধিক নারী। গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের একতা গ্রামে এক উঠান বৈঠকে মহিলা দলে যোগ দেন তাঁরা।

মহিলা দলে যোগ দেওয়া নারী কর্মীরা বলেন, বিএনপির গণতান্ত্রিক আদর্শ, মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা তাঁদের নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই তাঁরা বিএনপিতে যোগদান করেছেন। তাঁরা আরও বলেন, অতীতের রাজনৈতিক বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে এসে এখন তাঁরা বিএনপির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে চান। এ লক্ষ্যে আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে মাঠে কাজ করবেন।

পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া ও নেছারাবাদ) সংসদীয় আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমনের সমর্থনে এই উঠান বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইশতিয়াক আহমেদ সোহাগ, মো. রাজীব রায়হান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নেছারাবাদ উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. আলাউদ্দীন মিয়া। এ ছাড়া ছিলেন বলদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মো. রুহুল আমীন মিয়া, সদস্যসচিব সাইফুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

পিরোজপুরনারীনেছারাবাদপিরোজপুর সদরমহিলা আওয়ামী লীগ
