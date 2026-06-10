Ajker Patrika
দিনাজপুর

ফুলবাড়ীতে কেজি দরে লিচু বিক্রি, ক্রেতার ভিড়

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ফুলবাড়ীতে কেজি দরে লিচু বিক্রি, ক্রেতার ভিড়
ঝরে পড়া লিচু ফুলবাড়ীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে কেজি দরে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌর শহরে এবার কেজি দরে লিচু বিক্রি হচ্ছে। ভ্যানে করে বোঁটাবিহীন ঝরে পড়া লিচু ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে দেখা যায়। এছাড়া পৌর শহরের নিমতলা মোড়, ননীগোপাল মোড়, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, বাংলাস্কুল মোড়সহ বিভিন্ন সড়কের পাশে ঝরা লিচুর বাজার বসছে। কম দামের কারণে স্বল্প আয়ের ক্রেতারা এসব লিচু কিনতে ভিড় করছেন।

ফুলবাড়ী অঞ্চলের বিভিন্ন বাগানে বর্তমানে থোকায় থোকায় পাকা লিচু ঝুলছে। বাগানিরা প্রতিদিন গাছ থেকে লিচু পেড়ে বিভিন্ন হাটবাজারে বিক্রি করছেন। সাধারণত লিচু কেজি দরে বিক্রির প্রচলন না থাকলেও এবার পৌর শহরে এভাবে বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে।

বিক্রেতা ফেরদৌস আলী জানান, বাজারে বিভিন্ন জাতের লিচু বোঁটাসহ প্রতি ১০০টি ২৫০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দাম বেশি হওয়ায় অনেকেই কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন। তবে বোঁটাবিহীন লিচু কেজিপ্রতি ৮০ টাকায় বিক্রি হওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষ কম দামে কিনতে পারছেন। তিনি বিভিন্ন বাগান থেকে এসব লিচু সংগ্রহ করে এনে কেজি দরে বিক্রি করছেন।

ক্রেতা মোজাম্মেল ও সাইফুল ইসলাম জানান, তাঁরা ৮০ টাকা দরে এক কেজি করে লিচু কিনেছেন। নিজেরা খেয়ে ভালো লাগায় পরে পরিবারের জন্যও কিনেছেন। তাঁদের ভাষ্য, এক কেজিতে ৯০টি লিচু পাওয়া গেছে। কিছু লিচু নষ্ট থাকলেও কম দামে পাওয়ায় এবং খেতে সুমিষ্ট হওয়ায় তাঁরা সন্তুষ্ট। বাজারে বোঁটাসহ এই লিচু কিনতে ২৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত গুনতে হয়।

বিক্রেতা মাহবুব হোসেন বলেন, “এখানে বিভিন্ন জাতের লিচু আছে। জেলার বিভিন্ন বাগানে লিচু পাড়ার সময় গাছ থেকে ঝরে পড়ে যাওয়া লিচুগুলো কিনে নেই। এরপর উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে বিক্রি করি। বেশি খরার কারণে এবার লিচু ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এগুলো খেতে অন্যান্য লিচুর মতোই মিষ্টি।”

বিষয়:

লিচুদিনাজপুরবাজারজেলার খবররংপুর বিভাগ
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