ফুলবাড়ীতে ট্রাকচাপায় নারীসহ নিহত ২

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ফুলবাড়ীতে ট্রাকচাপায় নারীসহ নিহত ২
ভ্যানে ধাক্কা দেওয়া ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ট্রাকচাপায় ভ্যানচালক ও এক নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ইয়াছমিন আক্তার (৪৫) নামের অপর এক নারী যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার আলাদীপুর ইউনিয়নের বলিহরপুর এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনা নিশ্চিত করেছেন ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিব শাহ।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর এলাকার মৃত কফিল উদ্দিন সরকারের ছেলে ভ্যানচালক আইনুল সরকার (৫৩) ও আলাদীপুর ইউনিয়নের বারাইহাট এলাকার রফিকুল ইসলামের মেয়ে মোছা. রুমা খাতুন (২২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ৮টার দিকে বারাইহাট এলাকা থেকে ভ্যানযোগে দুই নারী শ্রমিক যাচ্ছিলেন। এ সময় অপর দিক থেকে আসা একটি ট্রাক দিনাজপুর যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ভ্যানচালক আইনুল সরকার ও ভ্যানে থাকা নারী যাত্রী রুমা খাতুন ঘটনা স্থলেই মারা যান। এ সময় আরেক যাত্রী ইয়াছমিন আক্তার আহত হন। তিনি বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছেন। এই ঘটনার পর ট্রাকটির চালক ও সহযোগী পালিয়ে যান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ দুটি এবং ট্রাকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

ফুলবাড়ী থানার ওসি আব্দুল লতিব শাহ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল করা হয়েছে এবং পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে। ঘাতক ট্রাকটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তবে চালক ও সহযোগী পালিয়েছেন। এই ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ট্রাক চাপাদিনাজপুরদুর্ঘটনানিহতযাত্রীফুলবাড়ী
