ফুলবাড়ীতে ট্রাকচাপায় নারীসহ নিহত ২

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ট্রাকচাপায় ভ্যানচালক ও এক নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ইয়াছমিন আক্তার (৪৫) নামের অপর এক নারী যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার আলাদীপুর ইউনিয়নের বলিহরপুর এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
ঘটনা নিশ্চিত করেছেন ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিব শাহ।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর এলাকার মৃত কফিল উদ্দিন সরকারের ছেলে ভ্যানচালক আইনুল সরকার (৫৩) ও আলাদীপুর ইউনিয়নের বারাইহাট এলাকার রফিকুল ইসলামের মেয়ে মোছা. রুমা খাতুন (২২)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ৮টার দিকে বারাইহাট এলাকা থেকে ভ্যানযোগে দুই নারী শ্রমিক যাচ্ছিলেন। এ সময় অপর দিক থেকে আসা একটি ট্রাক দিনাজপুর যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ভ্যানচালক আইনুল সরকার ও ভ্যানে থাকা নারী যাত্রী রুমা খাতুন ঘটনা স্থলেই মারা যান। এ সময় আরেক যাত্রী ইয়াছমিন আক্তার আহত হন। তিনি বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছেন। এই ঘটনার পর ট্রাকটির চালক ও সহযোগী পালিয়ে যান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ দুটি এবং ট্রাকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
ফুলবাড়ী থানার ওসি আব্দুল লতিব শাহ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল করা হয়েছে এবং পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে। ঘাতক ট্রাকটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তবে চালক ও সহযোগী পালিয়েছেন। এই ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় দুই কিশোরের হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ সময় দুলাল (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার কেওডালা ওভারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুলাল একই এলাকার জসিম উদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটে ও পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী।১১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাকারবারি ধরতে অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। এতে দুজন উপপরিদর্শক (এসআই), এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) ডিবি পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন।২০ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে একটি হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার আনোয়ারপুর বাজারসংলগ্ন জাদুকাটা নদীর পাড়ে নোঙর করা অবস্থায় মাছরাঙা নামের হাউসবোটটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।২৮ মিনিট আগে
নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের খোঁজ নিতে এবং এলাকা পরিদর্শনে যান হান্নান মাসউদ। প্রকল্প বাজার এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে হান্নান মাসউদ ঘটনাস্থলের সড়কে অবস্থান নেন।২৮ মিনিট আগে