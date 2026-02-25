Ajker Patrika
নেত্রকোণা

অভিযানে হামলা, ডিবি পুলিশের ৬ সদস্য আহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
অভিযানে হামলা, ডিবি পুলিশের ৬ সদস্য আহত
অবরুদ্ধ ডিবি পুলিশের সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাকারবারি ধরতে অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। এতে দুজন উপপরিদর্শক (এসআই), এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) ডিবি পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন।

খবর পেয়ে কলমাকান্দা থানার পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে হামলাকারী ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

এ সময় ৪৬ লাখ ৫৫ হাজার ৫০০ টাকা, ৫টি ভারতীয় গরু, ৫ বোতল ভারতীয় মদ, ২০টি ইয়াবা, একটি রেজিস্ট্রেশনবিহীন মোটরসাইকেল ও একটি টাকা গোনার মেশিন উদ্ধার করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের তেরতোফা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিষয়টি জানা যায়।

হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল, শওকত, সহকারী উপপরিদর্শক আবুল কালাম, সদস্য শামীম, হিমেল ও খায়রুল। এ ছাড়াও স্থানীয় একটি দৈনিকের ফটোগ্রাফার শ্যামল সরকার আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলার ডাইয়ের কান্দার মামুন মিয়া, আল আমিন, তেরোতোফা এলাকার সারফুল ইসলাম, রুনেল সরকার, হাবিবুর রহমান, মো. আব্দুল জলিল, আদিয়া খাতুন, শাহাতন আক্তার, মাজেদা খাতুন, পারভিন আক্তার, মাহমুদুল ইসলাম সায়েম; কৃষ্টপুর এলাকার মোশারফ মিয়া; আমগড়া এলাকার কাউসার আহমেদ ও রায়পুর এলাকার আফাজ উদ্দিন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কলমাকান্দা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় গরু, চিনি, জিরা, কসমেটিকসসহ নানা পণ্য চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে নিয়ে আসে সংঘবদ্ধ একটি চক্র। ভারতীয় গরু চোরাচালান ও মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেনের প্রস্তুতি চলছে, এমন খবরে গতকাল বিকেলে এসআই আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল তেরতোফা গ্রামে সারফুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালায়।

এ সময় চোরাকারবারিরা চিৎকার-চেঁচামেচি করে আশপাশের মানুষকে জড়ো করে ডিবি পুলিশের ওপর হামলা চালায়। কিলঘুষি মেরে, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা দিয়ে পিটিয়ে ডিবির ছয় সদস্যকে আহত করে। খবর পেয়ে কলমাকান্দা থানার পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে এবং ১৫ হামলকারীকে আটক করে।

জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বিশেষ শাখা) হাফিজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা করা হচ্ছে।

বিষয়:

পুলিশঅভিযানময়মনসিংহ বিভাগআহতনেত্রকোনাডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

১৮ মাস পর ঢাকা হয়ে কলকাতা-আগরতলা বাস আবার চালু

১৮ মাস পর ঢাকা হয়ে কলকাতা-আগরতলা বাস আবার চালু

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

আর্থিক ক্ষতির পর বাংলাদেশিদের ঠাঁই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল শিলিগুড়ির হোটেলগুলোর

আর্থিক ক্ষতির পর বাংলাদেশিদের ঠাঁই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল শিলিগুড়ির হোটেলগুলোর

সম্পর্কিত

কিশোরদের হাতাহাতি থেকে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, ব্যবসায়ী নিহত

কিশোরদের হাতাহাতি থেকে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, ব্যবসায়ী নিহত

অভিযানে হামলা, ডিবি পুলিশের ৬ সদস্য আহত

অভিযানে হামলা, ডিবি পুলিশের ৬ সদস্য আহত

তাহিরপুরে হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ড

তাহিরপুরে হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ড

হাতিয়ায় হান্নান মাসউদের গাড়িবহরে হামলা, বিচারের দাবিতে সড়কে অবস্থান

হাতিয়ায় হান্নান মাসউদের গাড়িবহরে হামলা, বিচারের দাবিতে সড়কে অবস্থান