নারায়ণগঞ্জ

কিশোরদের হাতাহাতি থেকে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, ব্যবসায়ী নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৮
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় দুই কিশোরের হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ সময় দুলাল (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার কেওডালা ওভারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুলাল একই এলাকার জসিম উদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটে ও পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী।

দুলালের কিশোর বয়সী ছেলের ভাষ্য, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর সঙ্গে সাজিদ নামের আরেক কিশোরের হাতাহাতি হয়। এ ঘটনা সাজিদ তাঁর মা-বাবাকে জানালে দুই পরিবারের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। বিষয়টি বাড়িওয়ালার মধ্যস্থতায় মীমাংসা করে দেওয়া হলেও ফের দুই পরিবারের মধ্যে মারামারি হয়। সাজিদ ও তাঁর চাচাতো ভাই দুলালকে পিটিয়ে আহত করে চলে যায়। দুলালকে উদ্ধার করে প্রথমে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে বন্দর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মারামারি হয়। এতে দুলাল আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত দুলালের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

