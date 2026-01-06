Ajker Patrika

‎মোহাম্মদপুরে বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নির্বাপণ করেছে। আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা দেড়টার দিকে মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ-সংলগ্ন চাঁদ উদ্যান এলাকার বস্তিতে এ ঘটনা ঘটে।

‎বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে বেলা ২টা ১০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ২টা ৩৫ মিনিটে আগুন পুরোপুরি নির্বাপণ করা হয়।

তালহা বিন জসিম আরও জানান, আগুনে বস্তির কয়েকটি টিনের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

মোহাম্মদপুরঢাকা জেলারাজধানীবস্তিআগুনঢাকা বিভাগজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
