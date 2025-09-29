Ajker Patrika
ফরিদপুর বিভাগে নয়, ঢাকা বিভাগেই থাকতে চায় শরীয়তপুরবাসী

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
আজ সকাল ১০টায় শরীয়তপুর শহরের দুবাই প্লাজায় সংবাদ সম্মেলন করে জাগো শরীয়তপুর সংগঠনের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ১০টায় শরীয়তপুর শহরের দুবাই প্লাজায় সংবাদ সম্মেলন করে জাগো শরীয়তপুর সংগঠনের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগের সঙ্গে শরীয়তপুর জেলাকে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি জানিয়েছে জেলার অরাজনৈতিক সংগঠন ‘জাগো শরীয়তপুর’। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় শরীয়তপুর শহরের দুবাই প্লাজায় সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন জাগো শরীয়তপুরের আহ্বায়ক আমিন মোহাম্মদ জিতু, জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন হাওলাদার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির ও জেলা শিবিরের সভাপতি শাখাওয়াত কাওছার।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে নিকার বৈঠকে নতুন বিভাগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এর আগে দাবি আদায়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে সংবাদ সম্মেলন, বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন, গণসংযোগ, সংহতি সমাবেশ, কর্মবিরতি ও গণসমাবেশ আয়োজন করা হবে।

বক্তারা বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান ও যোগাযোগব্যবস্থার দিক থেকে শরীয়তপুর ফরিদপুরের বিপরীতে অবস্থিত। অপর দিকে রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিভাগের সঙ্গেই প্রশাসনিকভাবে থাকতে চায়। ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সাধারণ মানুষকে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নানা ভোগান্তির শিকার হতে হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

বক্তারা জানান, ২০১৫ সালে ফরিদপুর বিভাগ ঘোষণার উদ্যোগ নিলে শরীয়তপুরে ব্যাপক আন্দোলন হয়। পরে ২০২২ সালে ‘পদ্মা বিভাগ’ নামে প্রস্তাব এলেও তা নিকার বৈঠকে অনুমোদন না পাওয়ায় বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি ৮ সেপ্টেম্বর প্রি-নিকার বৈঠকে ফরিদপুর ও কুমিল্লাকে নতুন বিভাগ করার বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে শরীয়তপুরে ফের আন্দোলন শুরু হয়। ওই দিনই জেলার বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এরপর ১২ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ছাত্রসংগঠনের নেতাদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বক্তারা বলেন, শরীয়তপুরবাসীর দাবি উপেক্ষা করে যদি ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তারা আরও কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবে।

