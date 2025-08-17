Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

হাজারীবাগে প্রথম নারী বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

‘স্বপ্ন দেখি বই পড়ি’ স্লোগান সামনে রেখে রাজধানীর হাজারীবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড। এটি নারীদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত একটি উদ্যোগ। এই আয়োজনে বক্তারা বই পড়ে কেবল জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে অনুধাবনচর্চার ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কথাসাহিত্যিক ও শব্দঘর সম্পাদক মোহিত কামাল। এ সময় আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ অন্যদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মোহিত কামাল বলেন, ‘আমরা মোবাইল দেখব কিন্তু সেটা সব সময় দেখব না, বই পড়ব, খেলাধুলা করব, উল্লাস করব, তাহলে আমাদের মন বিকশিত হবে।’

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিডিওর মাধ্যমে অংশ নেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সেলিম জাহান। তিনি বলেন, ‘বই হচ্ছে মানুষের আজীবনের বন্ধু, যা কখনো প্রতারণা করে না। বই মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, মানুষ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। বই মানুষকে স্বপ্ন দেখতে, অনুপ্রেরণা জোগাতে এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।’

আরও বক্তব্য দেন অনুবাদক ও শিক্ষক এলহাম হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ব না, অনুধাবনচর্চা করার জন্য বই পড়ব, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।’

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াডের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, আলোকচিত্রী সাহাদাত পারভেজ, হাজারীবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ এস এম আমান উর রশিদসহ অনেকে।

বুক অলিম্পিয়াডে মোট ২০০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়, যাদের মধ্য থেকে ২২ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের বই এবং সনদ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা গান, আবৃত্তি ও নাচ পরিবেশন শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল বই প্রদর্শনীও।

এই আয়োজনে সহযোগিতা করে স্বপ্ন ’৭১ প্রকাশন, বইচারিতা, কাঠবিড়ালি ও শব্দঘর।

বিষয়:

বইঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগনারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান: ভারতীয় দুই কোম্পানির ব্যাংক গ্যারান্টি প্রত্যাহার করল বাংলাদেশ

মহিলা মাদ্রাসা থেকে দুই শিশু শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

হাজারীবাগে প্রথম নারী বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড

হাজারীবাগে প্রথম নারী বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড

কক্সবাজারে এসে অসুস্থ উপদেষ্টা ফারুকী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ফিরলেন ঢাকায়

কক্সবাজারে এসে অসুস্থ উপদেষ্টা ফারুকী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ফিরলেন ঢাকায়

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনে থাকা দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনে থাকা দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার