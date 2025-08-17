হাজারীবাগে প্রথম নারী বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘স্বপ্ন দেখি বই পড়ি’ স্লোগান সামনে রেখে রাজধানীর হাজারীবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড। এটি নারীদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত একটি উদ্যোগ। এই আয়োজনে বক্তারা বই পড়ে কেবল জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে অনুধাবনচর্চার ওপর জোর দেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কথাসাহিত্যিক ও শব্দঘর সম্পাদক মোহিত কামাল। এ সময় আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ অন্যদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মোহিত কামাল বলেন, ‘আমরা মোবাইল দেখব কিন্তু সেটা সব সময় দেখব না, বই পড়ব, খেলাধুলা করব, উল্লাস করব, তাহলে আমাদের মন বিকশিত হবে।’
অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিডিওর মাধ্যমে অংশ নেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সেলিম জাহান। তিনি বলেন, ‘বই হচ্ছে মানুষের আজীবনের বন্ধু, যা কখনো প্রতারণা করে না। বই মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, মানুষ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। বই মানুষকে স্বপ্ন দেখতে, অনুপ্রেরণা জোগাতে এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।’
আরও বক্তব্য দেন অনুবাদক ও শিক্ষক এলহাম হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ব না, অনুধাবনচর্চা করার জন্য বই পড়ব, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।’
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াডের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, আলোকচিত্রী সাহাদাত পারভেজ, হাজারীবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ এস এম আমান উর রশিদসহ অনেকে।
বুক অলিম্পিয়াডে মোট ২০০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়, যাদের মধ্য থেকে ২২ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের বই এবং সনদ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা গান, আবৃত্তি ও নাচ পরিবেশন শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল বই প্রদর্শনীও।
এই আয়োজনে সহযোগিতা করে স্বপ্ন ’৭১ প্রকাশন, বইচারিতা, কাঠবিড়ালি ও শব্দঘর।
