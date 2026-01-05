Ajker Patrika

কেরানীগঞ্জে এবার কারখানায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ, নিহত ১

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২৮
কেমিক্যাল কারখানায় বিস্ফোরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা
কেমিক্যাল কারখানায় বিস্ফোরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কেরানীগঞ্জে একটি রাসায়নিকের কারখানায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) বেলা পৌনে ২টার দিকে কালিন্দি ইউনিয়নের আড্ডা রেস্টুরেন্টের গলির একটি কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

আট দিনের মাথায় রাজধানীসংলগ্ন ঢাকার এই উপজেলায় দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ঘটনা এটি। এর আগে ২৬ ডিসেম্বর দুপুরে বিকট বিস্ফোরণের উড়ে যায় কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদের উম্মাল কুরা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা। ওই ঘটনায় শিশুসহ ৪ জন দগ্ধ হয়।

স্থানীয়রা জানান, ওই কারখানায় এয়ার ফ্রেশনার তৈরি করা হত। দুপুরে কারখানাটিতে কাজ চলাকালে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। 

বিস্ফোরণে সাব্বির (১৮) নামে এক কর্মী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তাঁর মরদেহ কেরানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মর্গে রাখা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কেরানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওমর ফারুক।

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণ, ককটেল ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধারকেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণ, ককটেল ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

ফায়ার সার্ভিস জানায়, এয়ার ফ্রেশনার তৈরির রাসায়নিক উপাদান থেকে এ বিস্ফোরণ ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বর্তমানে কারখানা এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

