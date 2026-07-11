Ajker Patrika
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কেরানীগঞ্জে গ্যাস লাইনে কাজের সময় বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
কেরানীগঞ্জে গ্যাস লাইনে কাজের সময় বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা কেরানীগঞ্জের কালিগঞ্জে এলাকায় একটি বাসায় গ্যাস লাইনের কাজ করার সময় বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার (১০ জুলাই) দিবাগত রাত ৩টার দিকে বড়ইতলা আরিফ মিয়ার বাড়িতে গ্যাস পাইপে কাজ করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দগ্ধ অবস্থায় তিন শ্রমিককে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। দগ্ধরা হলেন—রাকিব (১৪), রাজন (২৫) ও সুমন (২৭)।

হাসপাতালে দগ্ধদের সহকর্মী মো. সজীব জানান, শুক্রবার রাতে বড়ইতলা এলাকার আরিফ মিয়ার বাসায় গ্যাস লাইনের কাজ করছিলেন তাঁরা। হঠাৎ পাইপলাইনে বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ হন। পরে দ্রুত তাঁদের বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের সবার বাসা কেরানীগঞ্জ কালিগঞ্জ বড়ইতলা এলাকায়।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, রাকিবের শরীরের ১৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে, তাকে ভর্তি করানো হয়েছে। বাকি দুজনের শরীরের ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এই দু’জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগকেরানীগঞ্জজেলার খবরগ্যাসগ্যাস বিস্ফোরণ
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