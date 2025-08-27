Ajker Patrika
ভোটকেন্দ্রে সেনাবাহিনী রাখা সন্দেহজনক: উমামা ফাতেমা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। ছবি: সংগৃহীত
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সহসভাপতি (ভিপি) বলেছেন, ভোটকেন্দ্রে ও ভোট গণনার সময় সেনাবাহিনী রাখা সন্দেহজনক। ভোটকেন্দ্রে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দেখতে চান না এবং প্রার্থীদের মতামত ছাড়া এমন সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দেন এই স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী।

আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যার পরে মধুর ক্যানটিনে এক সংবাদ সম্মেলনে উমামা ফাতেমা এসব কথা বলেন।

এ সময় ভোটের ফল ঘোষণার সময় বেশি নিলে ডাকসুতে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ফল পরিবর্তন করে দেবে বলেও অভিযোগ তোলেন উমামা।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়ে উমামা বলেন, ‘যদি দৃশ্যমান প্রচারণা না চালানো যায়, তাহলে কীভাবে ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছে প্রার্থীরা পরিচিত হবেন?’

তিনি বলেন, ‘ভোট গ্রহণের সময় পরীক্ষা থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পেইনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারেন আবার নির্বাচনও যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।’

অভিযোগ করে উমামা বলেন, ‘নারী প্রার্থীরা বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়ে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।’

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

