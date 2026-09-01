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ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি, র‍্যাবের হাতে যুবক গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫২
ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি, র‍্যাবের হাতে যুবক গ্রেপ্তার
রাফিদ শিকদার। ছবি: সংগৃহীত

ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা দাবির অভিযোগে রাফিদ শিকদার (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। গতকাল সোমবার রাত আনুমানিক ৮টা ৫০ মিনিটে ঢাকার লালবাগ থানার আজিমপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র‍্যাব-১০-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার।

র‍্যাব জানায়, ভুক্তভোগীর সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের সূত্রে রাফিদ বিভিন্ন সময় যোগাযোগ ও কথাবার্তা বলতেন। একপর্যায়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও ধারণ করে রাখেন।

র‍্যাবের ভাষ্য, পরে ওই ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে ভুক্তভোগীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মানসিক চাপ দেন রাফিদ। টাকা না দিলে ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন তিনি।

র‍্যাব আরও জানায়, গত ১১ এপ্রিল রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে রাফিদ পুনরায় ভুক্তভোগীকে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আগে ধারণ করা ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও পাঠান। পরে এ ঘটনায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা করা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তার নির্দেশে র‍্যাব-১০ গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে। পরে লালবাগ ক্যাম্পের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে মামলার এজাহারভুক্ত একমাত্র আসামি রাফিদকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার রাফিদ শিকদার নিউমার্কেট থানার এলিফ্যান্ট রোড এলাকার বাসিন্দা। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাইন্টারনেটঢাকা বিভাগপর্নোগ্রাফিকেরানীগঞ্জজেলার খবরলালবাগ
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