রাজধানীর চকবাজারে আবাসিক ভবনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সদস দপ্তর সূত্র জানায়, একটি ৩ তলা আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করেছে। আরও পাঁচটি ইউনিট পথে রয়েছে।
এদিকে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।
লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার চন্দ্রগঞ্জ বাজারের একটি ওয়ার্কশপ থেকে এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন।
লক্ষ্মীপুর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাদাত হোসেন টিটু এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারে বেগমগঞ্জের জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা নুরউদ্দিন জিতু একটি দোকানঘর ভাড়া নিয়ে ওয়ার্কশপ দেন। আর ওই ওয়ার্কশপের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় এলজিসহ নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি করা হতো।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আজ দুপুরে ওয়ার্কশপে অভিযান চালায়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে দোকান থেকে পালিয়ে যান নুরউদ্দিন। পরে পুলিশ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে একটি পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ওসি মো. শাহাদাত হোসেন টিটু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নুরউদ্দিন ওয়ার্কশপের আড়ালে অস্ত্র বানিয়ে বিক্রি করতেন। ওয়ার্কশপে অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত ওয়ার্কশপের মালিক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। পাশাপাশি অস্ত্র আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। সুমনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
সুমনের স্ত্রী সোনিয়ার বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, সোনিয়া বিভিন্ন ক্লাবে গান পরিবেশন করেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে সুমন তাঁকে নিয়ে পঞ্চবটি এলাকার সোহেল সরকারের গানের ক্লাবে যান। সেখানে সোনিয়াসহ অন্য শিল্পীরা সারা রাত অবস্থান করেন এবং গান পরিবেশন করেন। সকালে বাসায় ফেরার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে সোনিয়া তাঁর গানের দলের সঙ্গে বাসার উদ্দেশে রওনা হন।
এদিকে বাসায় ফেরার পথে সোনিয়া ও তাঁর দল ফতুল্লার ইসদাইর এলাকার অক্টো অফিস মোড়ে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। এ বিষয়ে অভিযোগ দিতে ফতুল্লা থানায় যান তিনি। এ সময় জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বর থেকে পুলিশ জানতে পারে, মধ্য নরসিংপুর এলাকায় একটি রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। পরে পুলিশের মাধ্যমে মরদেহের ছবি দেখে সোনিয়া তাঁর স্বামী সুমন খলিফাকে শনাক্ত করেন।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সুমনের মাথার পেছনে, পিঠে ও কোমরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট
সিলেটের কানাইঘাটে বিরোধের জেরে এক যুবককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দনা সীমান্তের রাতাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাইফুল ইসলাম (২০) দনা রাতাছড়া গ্রামের ছলু মিয়ার ছেলে।
পুলিশ জানিয়েছে, সাইফুলের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে সাইফুলের আত্মীয়স্বজন ও আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল জানান, ‘পূর্ব বিরোধের জেরে রাস্তা থেকে সাইফুলকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। কারা কী জন্য তাঁকে হত্যা করেছে, সে বিষয়টি জানার পাশাপাশি জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।
সিলেটের সহকারী পুলিশ সুপার (কানাইঘাট সার্কেল) সালমান নুর আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, তাঁরা গরু চোরাচালান করতেন। টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে বিরোধ ছিল। এ জন্য ধরে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দাফন শেষে রাতেই তারা এজাহার করবে। আমরা আসামিদের ধরতে পুলিশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।’
বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর বাউফলে অজ্ঞাত রোগে দুই দিনে ছয়টি মহিষ মারা গেছে। উপজেলার দাশপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম খেজুরবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ওই এলাকায় আরও ১০টি মহিষের অবস্থা গুরুতর।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) তিনটি মহিষ মারা গেছে এবং কয়েক দিন আগেও তিনটি মারা যায়।
মহিষগুলোর মালিক আব্দুল খালেক জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাখালদের মাধ্যমে ১৬টি মহিষ পালন করে আসছেন তিনি। প্রথম তিনটি মহিষ মারা যাওয়ার পর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু এরপরও আরও তিনটি মহিষ মারা গেছে। ছয়টি মহিষের মূল্য ১২ লাখ টাকার মতো হবে। তবে কী কারণে এমন হচ্ছে, তিনি তা বুঝতে পারছেন না বলে জানান।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে মহিষগুলো হঠাৎ খাবার কম খাওয়া শুরু করে এবং মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা ঝরতে থাকে।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবু রায়হান বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। মহিষগুলো কী কারণে মারা গেছে—এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আমরা স্যাম্পল (নমুনা) সংগ্রহ করেছি। ঢাকায় ল্যাবে পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলে সঠিক কারণ জানা যাবে।’
