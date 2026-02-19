Ajker Patrika
রাজশাহী

‘আমি পালাতে চাই না, দেশের মানুষের সঙ্গে থাকতে চাই’

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি    
আপডেট : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ১২
বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আমি পালাতে চাই না, দেশের মানুষের সঙ্গে থাকতে চাই বলে মন্তব্য করেছেন রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য আবু সাইদ চাঁদ। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যেভাবে গেছে, আমি সেভাবে যেতে চাই না। শাহরিয়ার যেভাবে পালিয়ে গেছে, আমি সেভাবে পালাতে চাই না। আমি দেশের মানুষের সঙ্গে থাকতে চাই। ১০ দিনের জন্য থাকলেও মানুষকে শান্তি দিতে চাই।’

আজ বৃহস্পতিবার বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মাদক, চাঁদাবাজি ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দিয়ে আবু সাইদ চাঁদ বলেন, ‘বিএনপির লোক হলেও যারা মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত, তাদের থানায় নিয়ে এসে বাঁধেন। কোনো নেতা যদি তদবির করতে যায়, তাকেও ধরবেন। মাদকের সঙ্গে আমার কোনো আপস হবে না।’

থানার ওসিদের কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আবু সাইদ চাঁদ বলেন, পুলিশের কোনো সদস্য যদি মাদক কারবারিদের সঙ্গে মাসিক বা সাপ্তাহিক চুক্তিতে জড়িত থাকে, তাদের সতর্ক করতে হবে। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিষয়টি তোলা হবে বলেও জানান তিনি।

বিজিবির অভিযানে উদ্ধার হওয়া মাদক ‘পরিত্যক্ত’ দেখিয়ে মামলা দেওয়ার সমালোচনা করে আবু সাইদ বলেন, ‘মাল ধরলেন, আসামি কই? মানুষ কি এটা বিশ্বাস করবে?’

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য বলেন, ‘দেশের মানুষ যাতে চিকিৎসার জন্য ভারতে যেতে বাধ্য না হয়, সে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমাদের ডাক্তাররা কি লেখাপড়া জানেন না? নাকি নকল করে পাস করেছেন? আমরা চাই, দেশের মানুষ দেশেই উন্নত চিকিৎসা পাক।’

বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে আবু সাইদ চাঁদ ছয় মাসের মধ্যে সেবার মান উন্নয়নের আহ্বান জানান এবং প্রয়োজন হলে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

রাজশাহী জেলা বিএনপি নেতা চাঁদ বলেন, ‘আমাকে ঢাকা বা বিদেশে বাড়ি করতে হবে না। আমি কোনো চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেব না। আমার দলের লোক হলেও তাকে হাজতে ঢোকান।’

অবৈধ ভূমি দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে চাঁদ বলেন, ‘ছয় মাসের মধ্যে পরিবর্তন চাই। প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করা যাবে না।’ নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে বিএনপির এ নেতা বলেন, থানায় গিয়ে কোনো দালালি করা যাবে না। যে অবৈধ কাজ করবে, সে জেলখানায় যাবে—সে যে-ই হোক।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আশাদুজ্জামান আসাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাম্মী আক্তার, বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক প্রমুখ।

উল্লেখ্য, রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন শাহরিয়ার আলম। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

