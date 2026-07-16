রাজধানীর হাজারীবাগে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ২

গোপালগঞ্জ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আটক দুই ব্যক্তি হলেন মো. শহিদুল ইসলাম (৪৫) ও মো. সুমন (২২)। পুলিশ তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করেনি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ৬টার দিকে হাজারীবাগ এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা একটি ঝটিকা মিছিল বের করে। মিছিলটি করতে নির্দেশনা দেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদ এবং কেরানীগঞ্জ মডেল থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা। এতে ছাত্রলীগের শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন।
হাজারীবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন বলেন, ‘নিষিদ্ধ সংগঠনের মিছিলের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান চালানো হয়। পুলিশ পৌঁছার আগেই মিছিল শেষ হয়ে যায়।’
ওসি বলেন, ‘ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্তে কাজ চলছে এবং বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আটকদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলমান।’
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